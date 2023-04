I costumi storici e i gioielli di Pirri volano in Spagna 

È già in Spagna per partecipare ai riti della Settimana Santa a Burgos. Poi si trasferirà a Zamora, nel nord ovest della penisola iberica a una ventina di chilometri dal confine con il Portogallo: dal 24 aprile al 7 maggio porterà Pirri alla ribalta europea partecipando alla terza edizione del festival degli abiti tradizionali. Perché William Cara Zanda, 56 anni operaio, da un anno disoccupato a causa dei tagli effettuati in periodo Covid dall’azienda in cui lavorava, è un grande appassionato di costumi e abbigliamento storici di Pirri: «La mia passione per l’abito tradizionale sardo risale a tanti anni fa. Da ragazzino ho vissuto le prime esperienze nei gruppi folcloristici pirresi e dell’hinterland cagliaritano. Col tempo la passione è cresciuta e mi sono focalizzato principalmente su Pirri e sul suo vestiario storico».

La collezione

Zanda metterà in mostra a Zamora – per la prima volta infatti il festival apre a realtà non spagnole e Pirri rappresenterà la Sardegna – due costumi da donna e uno da uomo nella sala museo: altri cinque femminili e due maschili invece verranno indossati da modelli che li porteranno in passerella. Tutti con i loro gioielli storici. Sono solo alcuni dei pezzi pregiati della collazione del 56enne frutto di anni di lavoro, studio e ricerca. «Ho svolto almeno tre anni di ricerca nell’Archivio Storico di Cagliari, trovando molti documenti sulle famiglie di Pirri e del circondario. Poi sono risalito a diversi capi d’abbigliamento tradizionali e antichi appartenuti a pirresi. Ho investito in questa mia passione tempo e denaro. Ora con la crisi e la disoccupazione ho per forza rallentato il mio lavoro. Ora ho l’occasione per portare la mia collezione fuori dalla Sardegna e far conoscere Pirri in Spagna e in Europa, essendoci molti altri collezionisti provenienti da altri Stati e tanti visitatori e appassionati».

Restauro e recupero

Il lavoro è stato lungo e impegnativo, fatto anche di restauro dei vecchi capi ma anche di riproduzione dei costumi ma anche dei tessuti e dei gioielli. E il festival di Zamora potrebbe essere un trampolino di lancio per l’attività e la passione di Zanda. «È tra gli appuntamenti più importanti in Spagna. L’anno scorso ho conosciuto il presidente e organizzatore del Festival, Francisco Iglesias Escudero, da sempre affascinato dalla Sardegna, dal suo folclore, dall’arcaicità e varietà. Ha voluto fortemente la mia collezione». Il Festival è patrocinato da enti pubblici e privati, come fondazioni, banche, Province e Comuni: questo garantisce un alto livello qualitativo e permette la pubblicazione di un libro-catalogo con tutti i costumi presenti in sala espositiva e in passerella. Il tema del festival è “il rito”. «Pirri, vista la vicinanza con Cagliari, porta in primo piano la sua costante partecipazione alla festa di Sant’Efisio, legando così il costume antico ormai dismesso al suo uso per onorare il tanto amato santo».