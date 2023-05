I costumi di Pirri incantano la Spagna  al terzo festival degli abiti tradizionali 

Un palcoscenico europeo: così i costumi storici e i gioielli antichi di Pirri sono saliti alla ribalta internazionale partecipando alla terza edizione del festival degli abiti tradizionali a Zamora, nord ovest della Spagna a una ventina di chilometri dal confine con il Portogallo. «Un’esperienza unica, arricchente», commenta William Cara Zanda, grande appassionato di costumi e abbigliamento storici di Pirri che si è occupato di curare e presentare la sua collezione a Zamora, nell’evento che si è concluso domenica.

«Torno a casa», aggiunge Zanda, «stanco, con l’auto carica di cose ma soprattutto con la mente piena di nuove sensazioni e il cuore pieno di emozioni. Perché queste giornate mi hanno regalato una carica impressionante di esperienza e scambio culturale europeo e internazionale». Prima la mostra dei vestiti tradizionali, poi l’esposizione con la sfilata della collezione di Zanda. Modelle e modelli hanno indossato «l’arcaico fardallinu rosso con cammbuxu e mantiglia», «il completo di abbordau, spensu e isciallu di seta» e gli altri costumi. Così Pirri, dal 24 aprile al 7 maggio, si è messa in mostra raccontando anche la sua storia grazie alla collaborazione con la municipalità di Pirri.

Le aspettative prima della partenza sono state confermate. «La mia passione per l’abito tradizionale sardo risale a tanti anni fa. Da ragazzino ho vissuto le prime esperienze nei gruppi folcloristici pirresi e dell’hinterland cagliaritano. Col tempo la passione è cresciuta e mi sono focalizzato principalmente su Pirri e sul suo vestiario storico», aveva ricordato Zanda. A Zamora è riuscito nel suo intento: far conoscere Pirri in Spagna e in Europa. (m. v.)

