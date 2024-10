I costi e la burocrazia: da nove anni la città aspetta l’impianto 

La prima volta che si è parlato di costruire un nuovo stadio è stato nel 2015, quando il Cagliari calcio ha proposto la prima idea progettuale. Sembra una vita fa, nel frattempo ha chiuso i battenti il vecchio Sant’Elia (maggio 2017), il Consiglio comunale ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera (aprile 2019 e dovrà ripronunciarsi), è stata approvata una variante urbanistica che lega il nuovo impianto alla riqualificazione del quartiere di Sant’Elia. Alla fine dello scorso anno Comune e Regione firmano l’accordo di programma con cui Villa Devoto stanzia 50 milioni di contributo pubblico per il nuovo stadio. Che da un impianto da 20mila posti è diventato una struttura da 25mila, estendibile fino a oltre 30mila che permette di ospitare eventi internazionali (gli Europei del 2032, per esempio). Dopo l’ok della conferenza di servizi del Comune, dallo scorso autunno il progetto è all’esame dell’assessorato regionale all’Ambiente che deve pronunciarsi sul Paur, la nuova valutazione di impatto ambientale. Se quel documento arriverà la prossima primavera, la gara internazionale potrà essere bandita all’inizio dell’estate. Significa che per vedere la posa della prima pietra del nuovo stadio bisognerà aspettare la fine del 2025 o l’inizio del 2026. Sempre che la burocrazia non si metta ancora in mezzo. ( ma. mad. )

