«I corsi di formazione non servono» 

«Non vogliamo corsi di formazione senza sbocco, ma progetti concreti per la rioccupazione dei lavoratori quando la centrale a carbone si fermerà». L’assemblea degli operai degli appalti Enel che si è riunita ieri a Portovesme, davanti alla centrale Sulcis, lancia un messaggio chiaro: serve al più presto un tavolo politico per affrontare il problema, il 2025 è dietro l’angolo.

I sindacati

«L’assemblea critica fortemente la politica regionale e nazionale - si legge in una nota delle segreterie Fiom, Fsm, Uilm - in merito alle soluzioni energetiche imposte dai governi che obbligheranno la Sardegna a spegnere le centrali di Portovesme e Fiumesanto, decisione calata dall’alto senza nessuna ricaduta occupazionale per i tanti lavoratori coinvolti. Serve un tavolo permanente che si occupi realmente della rioccupazione attraverso progetti seri, realizzabili e di prospettiva». La data fissata per lo stop al carbone è il 2025, la preoccupazione tra gli appalti è sempre più evidente. «Continuano a proporci corsi di formazione - ha detto durante l’assemblea Marco Manca, delegato della Fiom Cgil - ma perché a fronte di piano di ristrutturazione e riconversione per le altre centrali in tutta Italia, in Sardegna si continua a parlare solo di corsi di formazione? Pretendiamo risposte serie e concrete per il nostri futuro».

La proposta

L’obiettivo dei lavoratori è un percorso di nuova occupazione, per non arrivare impreparati all’appuntamento con la chiusura. «Qui nel territorio i corsi li abbiamo già fatti - ha detto Renato Tocco, segretario Uilm - c’è bisogno di lavoro, serve un incontro urgente con la Regione». Anche la Fiom Cgil chiama in causa le istituzioni. «Abbiamo chiesto alla politica risposte sulla rioccupazione dei lavoratori - ha detto Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom - ma finora le risposte non sono arrivate. E’ necessario riprendere quel percorso al più presto». Una soluzione da trovare al più presto. «L’unica certezza al momento è la chiusura del 2025 - ha detto Giuseppe Masala, segretario della Fsm Cisl - servono proposte solide e fattibili per salire sul treno delle rinnovabili trasformandole in occasioni di occupazione». Un percorso da costruire. «Non possiamo arrivare alla fermata senza prospettive reali - ha detto Maurizio Tidu, delegato Uilm - dobbiamo stare uniti».