I “Corpi fuori contesto” di Tiziana Contu 

Con la mostra “Corpi fuori contesto”, Tiziana Contu presenta alla Cittadella dei Musei di Cagliari gli esiti della sua nuova ricerca artistica, che fonde alcune delle sue cifre abituali, come il ricamo e l’aforisma, con l’accostamento di un supporto, realizzato con materiali di risulta - bustine di tè e tisane cucite tra loro - sul quale ha ricamato tavole anatomiche leonardesche o dettagli di opere rinascimentali. L’apertura è domani alle 17.

La mostra, a cura di Caterina Ghisu, con un testo critico di Domenico Laurenza, è patrocinata dall’Università degli Studi di Cagliari. Le opere sono corredate da titoli che fanno parte integrante dei lavori e hanno il compito di condividere con il pubblico le riflessioni dell’artista tramutate in immagini. La curatrice Ghisu scrive che in ogni opera di Tiziana Contu troveremo parti anatomiche di corpi che, con un gesto di ribellione, vengono posti fuori dal contesto scientifico, con cui l’artista tuttavia dialoga, avendo scelto come sede espositiva quella che, alla Cittadella dei Musei di Cagliari, ospita le cere anatomiche di Clemente Susini. Una giustapposizione che diviene complementare e relazionale.

