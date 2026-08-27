I corpi delle donne sono campi di battaglia 

Che cosa resta di una guerra nei corpi di chi l’ha attraversata? E come può la fotografia raccontare la violenza senza trasformare nuovamente le persone in oggetti esposti allo sguardo?

Sono alcune delle domande poste da “Women’s Bodies as Battlefields”, il progetto a lungo termine della fotogiornalista toscana Cinzia Canneri, che da oggi al 4 ottobre sarà ospitato dal MuA – Museo e Archivio di Sinnai. Il lavoro, vincitore per l’Africa del “World Press Photo 2025”, racconta le esperienze delle donne eritree e tigrine costrette a muoversi tra Eritrea, Etiopia e Sudan, in territori segnati dalla repressione politica, dalla guerra e dalle migrazioni forzate.

Il progetto è iniziato nel 2017, quando Canneri ha cominciato a seguire le storie delle donne in fuga dall’Eritrea e dirette verso l’Etiopia. Molte lasciavano un Paese nel quale il servizio nazionale può prolungarsi per un tempo indefinito e attraversavano il confine esponendosi alla detenzione e a diverse forme di violenza. Con la guerra del Tigray, scoppiata nel novembre 2020, la ricerca si è estesa. La fotografa ha così riunito all’interno di uno stesso racconto le vicende di donne appartenenti a gruppi differenti, ma accomunate dall’esperienza della violazione dei diritti, dello sradicamento e della violenza sessuale utilizzata come strumento di repressione e di guerra.

Il titolo del progetto è netto: i corpi delle donne diventano campi di battaglia. Non si tratta soltanto di una metafora, ma è sul corpo femminile che il potere militare e politico esercita il proprio controllo, colpendo la singola persona e, attraverso di lei, l’intera comunità. Nelle storie raccolte da Canneri, il corpo conserva le conseguenze visibili e invisibili del conflitto, ma non viene rappresentato esclusivamente come il luogo della ferita. È questo uno degli aspetti più importanti del progetto. Le donne fotografate non sono ridotte al ruolo di vittime e non diventano immagini indistinte di una tragedia lontana. Hanno un nome, una storia, relazioni familiari, desideri e progetti. La fotografia documenta ciò che hanno subito, ma cerca anche ciò che continua a esistere oltre la violenza: la cura, la solidarietà, la volontà di ricostruire la propria vita e, quando necessario, la capacità di resistere.

Canneri mette in discussione anche l’uso troppo semplice della parola “resilienza”. Non tutte le ferite possono essere superate e il dolore non deve necessariamente trasformarsi in una storia positiva. La forza può convivere con la fragilità, la paura, la rabbia, il lutto. Raccontare queste donne significa restituire la complessità delle loro esperienze, senza chiedere loro di apparire sempre forti e senza utilizzare la sofferenza come scorciatoia emotiva. A differenza delle immagini legate all’emergenza, concentrate sull’istante più drammatico, “Women’s Bodies as Battlefields” osserva anche ciò che accade prima e dopo. La guerra continua: nelle conseguenze sulla salute, nella separazione dalle famiglie, nelle difficoltà della maternità, nella faticosa ricerca di una nuova quotidianità.

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