I cori del Collegium, mostre e tour guidati  

Numerose le manifestazioni collaterali a Monumenti aperti, che nel fine settimana consentirà l’accesso a 53 siti.

Domenica il Coro Collegium karalitanum, diretto da Giorgio Sanna si esibirà alle 18,30 nella chiesa di San Michele, in via Ospedale. Tra musica colta e popolare, un viaggio immersivo nell’evoluzione del vasto repertorio del Collegium che spazia da brani di De Victoria, Bruckner, Saint Saens a autori di musica popolare come Antonio Sanna, Costa e Garau. L’ingresso gratuito.

Orto dei Cappuccini

All'Orto dei Cappuccini, in viale Merello, la pro loco città di Cagliari con gli studenti e i docenti dell’Istituto comprensivo “Su Planu” guideranno le visite del pubblico tra i cortili e i viali dell'Orto, la vasca romana, il Giardino dei semplici. Gli studenti e i docenti del “De Sanctis-Deledda” hanno organizzato invece due itinerari storico-architettonico-botanici alla scoperta degli alberi monumentali, denominati “Stranieri a Cagliari”. Il primo si dipanerà da Piazza Aquilino Cannas fino a Piazza Costituzione. Il secondo itinerario partirà da Piazza Ravot ed arriverà in piazza Gramsci.

Municipalità

La sede della Municipalità di Pirri diventerà invece una Galleria d'Arte. Al piano terra una collettiva degli studenti del liceo artistico Foiso Fois; al primo piano incisioni e xilografie dei ragazzi della magistrale dell'Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari; chiude il percorso espositivo una personale della pittrice Jenny Atzeni (figlia di Rossana Copez e Sergio).