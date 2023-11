«I cori? Cultura e valori» 

Non si è sottratto, ha risposto senza tentennamenti. «I cori sono cultura dappertutto, non solo a Nuoro: Peppe Montesu si sbaglia, basti pensare che il canto a tenore, per esempio, è patrimonio culturale immateriale dell’Unesco». Il sindaco Andrea Soddu ha voluto replicare così, a quelle frasi pronunciate due giorni fa in tribunale dall’ex consigliere comunale Peppe Montesu, nel processo che lo vede imputato per diffamazione. «La cultura per me è quella dei Satta, Sebastiano e Salvatore, di Grazia Deledda. L’altra è una cultura fasulla, mi riferisco alla coralità in generale». Ecco le frasi che hanno scosso la città, ribadite avantieri da Montesu, e che hanno animato la presentazione dell’evento “Nuoro Città dei cori”, in programma sabato prossimo alle 20 al teatro Eliseo.

Compattezza

Si leva da più parti. Nel capoluogo dove i cori sono più di una dozzina, i concetti espressi da Montesu in un’aula del palazzo di giustizia hanno alimentato le discussioni e il chiacchiericcio. D’altronde, ai piedi dell’Ortobene la coralità d’ispirazione popolare è una faccenda assai avvertita, capace di coinvolgere centinaia di persone. Così, in tanti si sono sentiti toccati e offesi. «Non si può certo dire che i cori non siano cultura», dice Gianni Garau, ovoddese di nascita e direttore del coro Nugoro Amada: «Permettono di veicolare con un binario veloce e immediato i componimenti letterari dei nostri poeti vernacolari, come Montanaru e Peppino Mereu». Poi promette: «A breve pubblicheremo una composizione di Peppe Montesu, daremo le note anche alla sua voce letteraria. Così potrà considerare cultura anche quello che facciamo noi».

La poesia

“Finarmente Nugoro ses bennida, su chi as in su coro a lu festare, sa patata in capoto e su buffare, de cultura in su palcu l’as bestida. Chin corazu as fatu s’atrivida, in sa direta de ne faeddare, sos eroes chi tue ses festenne, coladu s’an sa vida imbreachenne”. Ecco le rime incriminate, taglienti, pubblicate cinque anni fa su Facebook da Peppe Montesu, dall’ex consigliere comunale con il vezzo della quartina. Per i figli di Gian Paolo Mele Corriga (storico direttore del Coro di Nuoro) un’offesa alla memoria del loro genitore: ecco spiegata la querela e il processo che vede Montesu come imputato. «I cori rappresentano una forma di aggregazione sociale fondamentale per la tenuta della comunità, dei suoi valori», ribadisce Soddu: «Danno molto alla città. La coralità d’ispirazione popolare nasce a Nuoro, già nell’Ottocento. Nel 1929 il “Coro del dopolavoro delle Poste” di Nuoro è andato al Maggio Fiorentino, il luogo della cultura musicale per eccellenza».

L’evento

Intanto, cresce l’attesa per la decima edizione della rassegna “Nuoro Città dei Cori”. Si svolgerà sabato, dalle 20, all’Eliseo. Organizza l’associazione culturale “Coro Nugoro Amada”, con il patrocinio del Comune e il supporto della Fondazione di Sardegna, presenta Giuliano Marongiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA