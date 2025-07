I controlli al mercatino? Ci pensano sindaco e assessori 

Con la pianta organica del Comune di Serramanna ridotta all’osso, anche prendere le presenze degli operatori ambulanti al mercato settimanale diventa difficoltoso. Il tutto nonostante l’impegno, encomiabile, dei componenti della Giunta comunale che (sindaco Littera compreso) si sostituiscono ai vigili (ridotti a sole tre unità) nella rilevazione delle presenze degli ambulanti al mercato di via XXV Aprile, e avviare così la riscossione della tassa sul suolo pubblico affidata da qualche anno ad una società esterna.

Il risultato, a Serramanna, è che riscuotere il cosiddetto canone mercatale, dovuto dagli operatori ambulanti per l’occupazione del suolo pubblico (la ex Tosap) e per la Tari giornaliera nell’area del mercato rionale, diventa complicato. Con buona pace di coloro che versano il canone annualmente (gli abbonati) che se la prendono con gli spuntisti che, invece, riuscirebbero a farla franca ed eludere la tassa.

In Aula

Il caso è stato sollevato in Consiglio comunale dal consigliere di minoranza Carlo Pahler durante la seduta convocata per l’approvazione del rendiconto finanziario 2024: «Qual è la situazione sul rilevamento delle presenze degli ambulanti al mercato? La Tosap e comunque i tributi relativi agli spuntisti non viene riscossa, come risulta anche dal bilancio. Sindaco, voi state raccogliendo le presenze, ma come mai da giungo 2024 questi tributi non vengono riscossi? Quali sono state le azioni dell’amministrazione nel momento in cui ha rilevato che non si stavano riscuotendo questi tributi?».

L’assessora

Ha risposto l’assessora al Bilancio Elena Fadda. «Alla rilevazione delle presenze si sta ora procedendo con regolarità nonostante l’esiguità del personale. Servirebbe più personale per l’area finanziaria ma anche per chi segue il commercio, per l’area amministrativa, per la polizia locale. La Tosap al mercato, ma anche il recupero delle entrate per il servizio mensa scolastica, sono tutti aspetti che andranno a risolversi non appena il personale neo assunto sarà inserito in servizio a cominciare da agosto». (i. pil.)

