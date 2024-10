Due giorni fa il vertice in Prefettura per intensificare i controlli interforze con “operazioni ad alto impatto”. E dopo le parole ieri si sono viste le prime azioni. Un’auto della polizia nel cuore della pineta (ovviamente a motore acceso) non è passata inosservata alle sei persone che alle 10.30 facevano la solita passeggiata. Giusto intensificare i controlli, ma magari in strade e piazze sarebbe più utile.

RIPRODUZIONE RISERVATA