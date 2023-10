I contributi alle associazioni 

Al via il nuovo bando per le attività culturali. Le risorse, 29 mila euro, verranno assegnate sulla base delle indicazioni contenute nel nuovo regolamento. Si terrà conto della capacità progettuale e della qualità delle proposte presentate con un occhio di riguardo alla trasparenza nella rendicontazione. Un canale preferenziale sarà riservato inoltre alle associazioni con una esperienza consolidata alle spalle e a quelle che investono fondi propri per cofinanziare le attività. Dei 29 mila euro stanziati, 22 mila saranno assegnati alla cultura, 7 mila alle attività sociali. Per il primo settore, il contributo massimo ottenibile è di settemila euro, tremila per il secondo. Sarà una commissione tecnica a valutare le proposte. Le domande scadono il 12 novembre. I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre del 2024. (c. z.)

