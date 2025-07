I conti tornano, 760 mila euro alle Politiche sociali 

I conti tornano. La disamina sulle casse comunali dell’assessore al Bilancio Giuseppe Masala, ieri in II Commissione, ha riportato lo stato di salute finanziario dell’ente e apre alcuni scenari sull’impiego delle risorse per il prossimo triennio. «La gestione era buona con la precedente giunta e continua a rimanere virtuosa», riferisce l’esponente del Pd certificando il permanere degli equilibri di bilancio. Sulla spesa corrente emergono gli orientamenti strategici dell’esecutivo, frutto del “tesoretto” accumulato: «650mila euro- dichiara per esempio Masala - saranno destinati all’assunzione di una ventina di dipendenti, 350mila per le indennità di chi lavora in Comune».

Nella miriade di voci degli impegni di spesa spiccano i 760mila euro per le Politiche sociali, i 120mila per le famiglie che hanno persone con disabilità o i 100mila per il sistema di deterrenza dai furti e dalle intrusioni nelle scuole comunali. Nel capitolo legato all’una tantum si segnalano il conguaglio Engie e l’estinzione anticipata dei mutui da 550mila euro per liberare spesa corrente. Sui trasferimenti dalla Regione, in direzione del welfare cittadino, sono 6 i milioni di euro da spalmare sul prossimo triennio, 9 per il rilancio e la riqualificazione di tutta la Rete Thamus. Le istanze passeranno oggi in consiglio comunale.

