Febbre del Nilo
02 settembre 2025 alle 00:28

I contagi salgono a quota 13 

Anche questa settimana è iniziata con la nota dell’Asl 5 in cui si legge di un nuovo contagio di Febbre del Nilo nell’Oristanese. Sono tredici a oggi i casi “umani” registrati (che vanno da un over 90 a un quarantenne).

Ieri è stato ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino un 86enne residente in un centro vicino al capoluogo (anche in questo caso i vertici dell’Azienda sanitaria locale non hanno fornito il paese colpito dal virus). «Dopo l’accertamento, il dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, diretto da Maria Valentina Marras, ha fatto scattare tutte le misure previste per il caso: indagine epidemiologica e circoscrizione dell’area dell’abitazione dell’anziano per consentire una disinfestazione più approfondita nel raggio dei duecento metri dalla sua casa», si legge nella nota dell’Asl 5.

Dei tredici contagiati totali, dieci sono ancora ricoverati in diversi ospedali della Sardegna, mentre tre sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

L’Asl 5 infine ricorda che è fondamentale la prevenzione per proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi adottando alcune precauzioni, come ad esempio evitare i ristagni d’acqua nelle abitazioni. ( m. g. )

