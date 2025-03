I Contadini regalano 18 stelle 

Una Sartiglia esagerata. Nei colori, nei costumi tradizionali e stravaganti, nelle interminabili discese incorniciate da 18 stelle, una più entusiasmante dell’altra. Non è arrivata quella del capocorsa ma poco importa: i Contadini scrivono un’altra pagina nella storia della giostra equestre, su Componidori Diego Pinna regala una bella remada ed è acclamato dagli oristanesi e dalle migliaia di visitatori affascinati da una manifestazione unica e coinvolgente.

In via Duomo

I costumi della corte giudicale aprono la festa: la giudicessa, impersonata dalla giovane Eleonora Demontis, saluta sorridente il pubblico ma il suo cavallo fa le bizze e la disarciona. Momenti di paura, la ragazza però con fierezza riprende subito il proprio ruolo e la sfilata continua. Pochi secondi ed ecco gli abiti della tradizione, poi gli elegantissimi costumi di Oristano. Gli squilli delle trombe e i tamburi annunciano che il gran momento è arrivato: sul percorso si affaccia su Componidori, accompagnato da su segundu Angelo Porta e su terzu Pietro Putzulu con bombetta in testa, frac e papillon. Abbigliamento insolito che riprende lo stile di un abito nobiliare dell’800 e attira subito la curiosità del pubblico incantato dal capocorsa Diego Pinna: in sella a Eterna, splendida esemplare di anglo arabo sardo, dispensa benedizioni con sa pippia de maju e si gode il suo giorno.

La sfida

Sono da poco passate le 14 quando l’oberaiu majori Gabriele Pinna consegna le spade, poi i tre incroci fra su Componidori e su segundu proprio sotto la stella, appesa al nastro verde. La sfida può iniziare, ma la sorte non sorride né al capocorsa Diego Pinna né a su segundu nonostante le veloci discese. Il primo centro arriva con su terzu Pietro Putzulu: il rumore della spada sulla stella d’argento è inconfondibile e manda in delirio il pubblico. Premiazione e foto di rito, poi la spada a Salvatore Aru che domani guiderà la Sartiglia dei Falegnami. Il giovane cavaliere non va a segno e nemmeno i suoi compagni Stefano Spiga e Antonio Giandolfi.

I centri

Su Componidori consegna sei spade alla volta, inizia una lunghissima maratona di corse non sempre fortunate. Per applaudire la seconda bisogna aspettare altre discese e alla dodicesima è Salvatore Pau a fare centro: festa e stella d’argento appuntata al petto. Si va avanti, a segno Danilo Casula che poco dopo festeggerà anche la stella del fratello Michael. E ancora argento per Luca Figus, Fabio Chessa e Paolo Pippia. La giostra sembra andare lenta, diverse discese a vuoto ma ci pensa un’amazzone a risvegliare l’entusiasmo: Ilaria Rosa regala l’ottava stella. Poi ne arrivano tre una dopo l’altra con Gianluca Manunza, Francesco Serra, Luigi Iriu. Grande festa, tra il pubblico ci sono i gruppi di giovani che a ogni centro brindano con vernaccia, puntuale l’omaggio a Giancarlo Melis, Federico Misura, Salvatore Montisci e all’altra amazzone Giorgia Madeddu. Su Componidori continua a consegnare le spade e alla fine saranno 18 stelle con quelle colte da Gianluca Russo, Nicola Figus e Marco Pau. Sono quasi le 17.30 quando Diego Pinna consegna le spade al presidente Gabriele Pinna che gli affida su stoccu ma la stella sembra stregata per la pariglia di testa. Pochi istanti, il capocorsa impugna sa pippia de maju, disteso su Eterna, si lancia in una bella remada che chiude la corsa alla stella 2025. Domani si torna in pista con la regia del gremio dei Falegnami.

RIPRODUZIONE RISERVATA