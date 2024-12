I consumi di Natale a “I conti di famiglia” 

Quanto spenderanno gli italiani per il Natale tra acquisti, cenoni e viaggi? Ci saranno rincari consistenti rispetto al passato, come sostiene un’indagine di Facile.it, oppure cresceranno i consumi come afferma la Confcommercio? Se ne parlerà oggi durante la puntata di “I Conti di famiglia”, condotto da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana, in programma alle 14.30 su Radiolina. Gli ospiti saranno Yuri Griggio, dell’ufficio comunicazione di Facile.it, e Mariano Bella, direttore del Centro studi di Confcommercio.