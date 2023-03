I consumatori: «Il wireless gratuito è ancora un flop» 

«Non funziona», taglia corto Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc, associazione dei consumatori. «E anche quando funziona», per esempio nel tratto iniziale di viale Buoncammino, quello non interessato dai lavori di riqualificazione, per intendersi, dove l'ombrellino compare e scompare continuamente, «funziona malissimo», aggiunge. Se ci fosse una pagella per il sistema wireless pubblico e gratuito della città di Cagliari, per l’Adoc sarebbe insufficiente. «E poi andiamo in giro a dire che Cagliari è una città turistica», tuona Frau. «Questo wifi che non funziona non è un bel biglietto da visita per i turisti, né un buon servizio per i cagliaritani. Da tempo», dice ancora, «riceviamo segnalazioni sul malfunzionamento della rete internet pubblica». E aggiunge: «Apprendiamo che l’amministrazione sta implementando la rete, e questa è una buona notizia ma attenzione a trascurare le zone meno centrali solo perché meno frequentate dai turisti. È importante implementare anche le zone periferiche, è anche lì infatti che servirebbe una deciso upgrade della rete». ( ma. mad. )

