I consulenti di difesa: Oloè, il disastro viene dal passato 

Il ponte di Oloè venne progettato e costruito sette anni prima della della diga di Pedra e Othoni, che iniziò a prendere forma nel 1962. «Ma c’era una lacuna, non teneva conto della piena del 1951, per questo durante la costruzione della diga furono costretti a rivedere tutto, aumentando l’invaso secondo i dati di quella piena, ma alzando anche l’impalcato del ponte di Oloè che passò dai 117 metri sul livello del mare a 122»

A spiegarlo ieri al processo davanti al Tribunale di Nuoro per l’alluvione provocata dal ciclone Cleopatra nel 2013, gli ingegneri Marco Murgia e Paolo Pirisi, consulenti di difesa . Davanti al giudice monocratico tra i 58 imputati ci sono l’ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, l’allora comandante del Corpo forestale Gavino Diana e l’ex direttore Carlo Masnata.

I due tecnici hanno riferito sulle contestazioni mosse al geometra Antonio Giorgi e Annamaria Pirisi, all’epoca dirigente della Forestale di Nuoro, riferendo che le gabbionate del ponte sono state montate inclinate «come prescritto dai fornitori» e non sono sotto dimensionate. Per i testi si è trattato di «un errore di misurazione da parte dell’accusa», mentre la gestione dell’evento toccava al centro funzionale decentrato, non istituito dalla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA