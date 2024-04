I consoli olandesi donano 4 opere al MaC Lula 

«L’arte digitale è un tema interessante. analizzato qualche tempo fa in un convegno a Sos Enattos, che ci ha permesso di addentrarci in un mondo nuovo dell’arte: quello dell'intelligenza artificiale». Domenico Fumagalli mecenate del MaC Lula presenta così la donazione delle opere che i due consoli onorari dei Paesi Bassi hanno regalato al Museo di arte contemporanea. “Dialoghi Digitali”, eredità artistica nella nuova è il titolo della manifestazione che il MaC Lula al centro di una fittissima attività culturale nella promozione di artisti provenienti da più parti dell'Italia, propone sin dalla sua inaugurazione avvenuta meno di un anno fa.

Cerimonia

Alla cerimonia che si è svolta sabato erano presenti Donato Nitti, avvocato, artista e console onorario dei Paesi Bassi a Firenze che ha donato due sue opere e Cristina Ricci, console onorario dei Paesi Bassi a Olbia che ha regalato due opere dell'artista tedesco Christian Schutz. I quadri che arricchiranno la già imponente collezione del Museo, sono la rappresentazione di ciò che l'intelligenza artificiale può produrre attraverso il ripensamento e la trasformazione di opere che abbattono in questo modo i muri del tempo fra il passato, presente e futuro. «L'arte e la cultura sono i migliori veicoli per abbattere le barriere», ha detto il console Nitti. «Ė per me sempre emozionante tornare a Lula e, vedere esposte le opere di Schutz in questo museo mi riempie di gioia» sono le parole di Cristina Ricci durante i dialoghi che l'hanno vista protagonista della serata insieme al console Nitti e al giornalista Luciano Piras che ha sottolineato l'importanza del connubio artistico fra Paesi Bassi e Lula con l’auspicio che Sos Enattos possa davvero accogliere lo straordinario progetto scientifico dell’Einstein Telescope. Il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, intervenuto in chiusura della cerimonia, nel riconoscere l'importante lavoro di promozione artistica del MaC Lula nel territorio, auspica una collaborazione fra comunità vicine come quelle di Lula e Bitti, indicando nella via dell'arte e della cultura il percorso migliore per rendere più forti le piccole comunità che grazie a questi miracoli inconsueti, possono sopravvivere allo spopolamento.

