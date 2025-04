I consiglieri ribelli di Forza Italia a Sanna: basta perdere tempo 

Il partito tace, ma non i “dissidenti”. Dal gruppo consiliare di Forza Italia (escluso Francesco Pinna) e dall’ex commissario provinciale Gigi Mureddu, arriva l’ennesima strigliata al sindaco, Massimilano Sanna, che ancora non ha assecondato la reiterata richiesta di incontro. «Bisogna avere coraggio e prendersi la responsabilità di scelte chiare che portino la macchina politica ed amministrativanelle condizioni di lavorare e produrre effetti significativi in senso migliorativo. Non crediamo che “lanciare la palla avanti” possa portare benefici, viceversa si ottiene solo ancora più stasi e peggioramento delle condizioni attuali», scrivono Paolo Angioi, Gianfranco Licheri, Davide Tatti, Valeria Carta e Gigi Mureddu. E poi mettono in fila una serie di esempi: dal piano delle nuove tariffe Tari alla riqualificazione di Torregrande. «La soluzione deve passare attraverso la maggioranza eletta - scrivono i consiglieri azzurri - Far finta che questa non sia la strada ma cercare alchimie politiche particolari, per esempio con voti dell’opposizione, costruite senza il consenso degli elettori, determinerà solo uno stillicidio cui responsabilità sarà di chi queste scelte ne è artefice». ( m. g. )

