I consiglieri bambini: «Ecco le nostre idee per una città migliore» 

Parchi, piazze e la città della salute, ma anche verde e politiche ambientali. È quanto chiedono i bambini, diventati ieri consiglieri comunali per un giorno, per Cagliari. Nei banchi dell’Aula di via Roma ci sono gli alunni delle scuole Santa Alenixedda e della Collodi, per proporre ad assessori e sindaco le loro idee.

«Dalla finestra della nostra aula vediamo un edificio abbandonato. Lo vorremmo recuperare: dovrà avere muri colorati, un museo la cui esposizione varierà sempre, una biblioteca, una palestra, un teatro e spazi verdi con orto e campo sportivo». Questa la proposta avanzata da Anna e Margherita, alunne della Collodi. Nel loro intervento evidenziano come la città non dovrebbe essere «per i bambini» ma «dei bambini». Aggiungendo: «Per ogni scuola verrà eletto un bambino come rappresentante. Ma dovrà avere le competenze».

Riccardo e Benedetta presentano il progetto della scuola Santa Alenixedda, dal titolo “Parchi, piazze e la città della salute”. Spazi inclusivi con alberi da frutto, «per poter alimentare anche i bambini meno fortunati». Il dibattito (organizzato da Manuela Fiori, ideatrice del festival Tuttestorie, e coordinato da Emanuele Ortu) si infiamma con altre proposte e il sindaco Massimo Zedda, l’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi, quello all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu e le due presidenti della commissione Cultura e Pubblica Istruzione, Marta Mereu e Paola Mura, prendono appunti. In futuro si ipotizza la creazione di un Consiglio comunale dei bambini.

