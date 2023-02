I consigli per evitare le truffe 

Come difendersi dalle truffe ed evitare i raggiri: i carabinieri della stazione di San Bartolomeo hanno incontrato gli anziani di La Palma e del Quartiere del Sole nella chiesa del Santissimo Nome di Maria, in via Favonio, per dare consigli e indicazioni per sfuggire alle trappole dei truffatori.

All’incontro, organizzato dal comando provinciale dell’Arma in accordo con il parroco padre Saul Maquinto, hanno partecipato circa cento persone. C’è chi ha raccontato delle esperienze personali e chi ha riferito di tentativi di raggiri. Numerose le storie di truffe: dai finiti dipendenti di enti pubblici che cercano di entrare nelle abitazioni degli anziani ai falsi sms di banche e poste che arrivano ai telefoni cellulari delle vittime per carpire informazioni preziose sui conti correnti da “ripulire”. E poi i finti venditori di prodotti che si fanno pagare in anticipo per poi allontanarsi senza dare niente.

Il comandante della stazione di San Bartolomeo, Mauro Secci, il vice Francesco Goriani e il maresciallo Luca Deidda hanno risposto a tutte le domande, dispensando preziosi consigli. Proiettato anche un vademecum di difesa che è stato poi consegnato anche a tutti gli anziani presenti. (m. v.)

