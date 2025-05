I coniugi Gulisano storditi col veleno poi soffocati o strozzati 

I coniugi Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82, trovati senza vita nello studio della loro abitazione in via Ghibli il 5 dicembre dello scorso anno, potrebbero essere stati prima storditi con il veleno e poi finiti, soffocati lei con un foulard e l’altro con un cuscino o strozzati. Una tesi che ora la Procura sembra voler verificare con una nuova consulenza, affidata ieri mattina dalla pm Rossana Allieri, oltre che al medico legale Roberto Demontis e al tossicologo Gianpiero Cortis, anche agli esperti di anatomopatologia criminale, Stefano Tambuzzi e Domenico Di Candia, e al colonnello Marco Palanca del Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri.

La nuova pista

Un’ipotesi, questa dell’avvelenamento, che sposerebbe sia le conclusioni sul ritrovamento nello stomaco dei due anziani di una considerevole quantità di «nitrito di sodio», sia la pista del soffocamento avanzata dai Ris. E proprio per evitare divergenze investigative, l’esperto magistrato ha deciso così chiedere agli esperti di consegnare un’unica relazione con le medesime conclusioni. Ma proprio dai quesiti sollecitati dalla pm Allieri ai consulenti emerge che sui corpi dei coniugi Gulisano sarebbero state trovate delle lesioni (gli esperti dovranno stabilirne la natura, la causa e se abbiano provocato il decesso), così come si dovrà accertare se le sostanze ingerite possano aver ucciso l’agente di commercio e la moglie o ne abbiano determinato una minore reattività in caso di aggressione violenta. Insomma, prima di chiudere l’inchiesta che vede al momento indagato il solo figlio minore della coppia, Claudio Gulisano, 44 anni, in carcere con l’accusa di duplice omicidio volontario, la Procura vuole determinare con certezza cause della morte, giorno, orario e dinamiche. Presenti al conferimento dell’incarico supplementare anche il difensore dell’indagato, l’avvocato Luigi Sanna, che ha nominato i medici Domenico Meloni e Giovanni Bazzano, oltre al legale Gianluca Aste che assiste l’altro figlio Davide come persona offesa.

La vicenda

Era stato proprio Claudio Gulisano a dare l’allarme il 5 dicembre scorso, quando nel pomeriggio aveva trovato i corpi senza vita dei genitori. Era stato proprio lui a riferire al medico legale il fatto che Luigi Gulisano e Marisa Dessì avessero mangiato dei funghi, tanto che in un primo momento il caso era stato declassato a intossicazione alimentare. Ma è stata proprio al pm Allieri che, vedendo le foto dei corpi sistemati nello studio dell’abitazione al Quartiere del Sole, ad accorgersi che qualcosa non quadrava: da qui l’invio dei Ris e l’apertura del fascicolo per duplice omicidio. Le prime indagini, condotte dai carabinieri, hanno riscontrato l’ingestione di nitrito di sodio (un potente conservante che può avvelenare), così come gli accertamenti tecnici hanno fatto emergere che il figlio minore avrebbe effettuato dei trasferimenti di denaro (circa 20mila euro) dai conti dei genitori. Non solo. Una testimone l’avrebbe anche visto e salutato mentre usciva dalla casa al Quartiere del Sole ore prima del ritrovamento dei corpi, quando secondo la Procura gli anziani erano comunque già morti.

RIPRODUZIONE RISERVATA