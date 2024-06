I concerti finali della Scuola civica di musica 

Terminate le lezioni, è il momento dei concerti finali della scuola civica di musica per l’Ogliastra. Quattrocento studenti delle sedi di Lanusei, Bari Sardo, Tortolì e Ulassai, si esibiranno nelle loro discipline per dare prova del frutto del loro lavoro e condividere con il pubblico la passione per la musica. A Tortolì dove la scuola mancava da 12 anni il primo appuntamento sarà questa sera, alle 20, al teatro San Francesco con il concerto di canto, pianoforte e organetto. Il 14 giugno si replica con chitarra e pianoforte. A Lanusei una serie di appuntamenti: si comincia domani e poi ancora il 15, 18, 20, e 21 giugno gli alunni si esibiranno nell'aula magna del liceo Da Vinci in pianoforte, canto, violino, flauto traverso, batteria, organetto, chitarra. Il 27 l’ultimo appuntamento sarà in piazza Vittorio Emanuele con la Notte rock e il concerto di musica moderna di insieme. A Bari Sardo al teatro civico il 19 e 23 giugno si terranno i concerti di canto, chitarra, pianoforte e canto corale. A Ulassai nella chiesa di San Sebastiano il 24 giugno ci sarà l’esibizione degli allievi di chitarra, pianoforte e canto corale. «Questo è il momento di tirare le somme, si raccolgono i frutti del lavoro di un anno - dice il direttore artistico Simone Pistis - i ragazzi si sono messi in gioco, hanno preso un impegno, non è facile soprattutto in questa fase storico. Un momento bello per loro e per noi insegnanti». (f. me.)

