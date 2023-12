I concerti condizionano i cenoni: fuori dai ristoranti entro le 23 

Il menu fisso per tirare fin dopo mezzanotte non è più di moda, anzi non mancano i ristoranti che stanotte fanno addirittura due turni: il primo è per chi, il brindisi, lo vuole fare in piazza, in uno dei forse perfino troppi concerti in programma in Sardegna. L’altro, è per chi vuole salutare il nuovo anno con un brindisi a tavola. In ogni caso è una festa “in famiglia”, nel senso che i turisti non ci sono né potrebbero, visto che per arrivare in un’Isola ci vuole l’aereo e i voli non ci sono: «Per il quarto anno consecutivo», sbuffa Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti regionale, «non c’è nemmeno un volo dalla Germania in tutto l’inverno. E dire che i tedeschi sono al primo posto fra i turisti che scelgono la Sardegna». E allora Capodanno tra soli sardi sia, nell’Isola, allargato al massimo agli emigrati che hanno deciso di trascorrere qui le festività di fine anno.

Hotel, ville e b&b

A riflettere la situazione sono i dati dell’ospitalità. Paolo Manca, presidente di Federalberghi (Confcommercio), premette che «nel Nord Sardegna siamo al completo, ma non sta aprendo un albergo in più rispetto a quelli che lavorano per tutto l’anno, cioè il venti per cento». Dunque, tra Alghero e Olbia, quattro hotel su cinque sono chiusi, ma il quinto fa il tutto esaurito. Non così a Cagliari, «dove invece non c’è movimento turistico e la percentuale di presenze è più bassa», conclude Paolo Manca, «in questo Capodanno caratterizzato da un eccesso di offerta di spettacoli in piazza: un Capodanno marcatamente elettorale, visto che tra un paio di mesi ci sono le Regionali». Per quanto riguarda bed and breakfast e seconde case il presidente di “Extra” (la principale associazione dell’extralberghiero), Maurizio Battelli, indica «fra il 65 e il 68% il coefficiente di riempimento di b&b e case vacanza a Cagliari», meno nel resto della Sardegna, con una piccola flessione rispetto agli anni precedenti. «È il frutto», per Battelli, «della mancanza di voli per l’Isola, e quelli che ci sono trasportano sardi emigrati venuti qui per le festività». Le camere occupate, ospitano residenti che per stanotte cambiano zona.

Il cenone

L’Isola quest’anno vede una quantità di prenotazioni in agriturismo, un settore che pure ha sempre lavorato a Capodanno, forse mai vista prima. Moltissimi sparsi in tutte le province stasera offrono un menu di Capodanno e musica per la festa a partire dal conto alla rovescia di mezzanotte: una formula scelta, ovviamente, da chi non è interessato ai concerti gratuiti in programma in moltissime città sarde. E per quanto riguarda i ristoranti, quest’anno c’è una novità e a raccontarla è Emanuele Frongia, presidente regionale della Fipe Confcommercio: pochissimi propongono il menu fisso e aprono invece con la formula di tutti i giorni, cioè “alla carta”: «La soluzione ottimale», dice ancora Frongia, «perché lascia ai commensali la possibilità di cominciare la cena, ma soprattutto di finirla, quando vogliono e poi trascorrere la mezzanotte altrove, spesso nelle piazze dei concertoni».

La ristorazione

Proprio dalla ristorazione nella notte di Capodanno gli esercenti sperano, come da tradizione, in un incasso extra dopo che i margini sono stati ridotti dai rincari della materia prima e dei prezzi dell’energia. A Cagliari e in tutta l’Isola, si paga la mancanza di turisti provocata dai pochi collegamenti aerei, ma gli operatori della ristorazione confidano che il concerto di Marco Mengoni possa comunque favorire un’alta presenza per il cenone. Sembra confermarlo ciò che accade in tutti i centri dell’Isola, dove le prenotazioni fioccano nei locali vicini al palco allestito in pieno centro. Non così a Cagliari, questa volta, che ripiega sulla Fiera per via dei lavori in corso nella zona in cui abbondano i locali dove si può cenare. «Ristoranti e agriturismo di Sassari e Alghero oggi lavorano moltissimo per il veglione: alle 23, tutti fuori per lo spettacolo in piazza», conferma Alberto Fois, presidente di Fipe Sassari. Marco Mura (Gallura) è entusiasta: «Tutti strapieni: ci chiamiamo tra noi per trovare un tavolo ai clienti in eccesso rispetto ai posti». A Oristano, dove non c’è un concerto bensì l’esibizione di dee-jay, non si lamentano: «I colleghi», conferma il presidente della Fipe, Guido Sangaino, «sono abbastanza contenti: non c’è il pienone, ma aprire vale largamente la pena». Ovunque, si recita il de profundis per il menu fisso: si lavora alla carta. E s’ingozzarono tutti felici e contenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA