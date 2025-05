I Comuni vista lago si spartiscono 14 milioni 

Un tesoretto di oltre 14 milioni per Guilcier e Barigadu, assegnato dalla Regione per l’atto aggiuntivo all’accordo di programma del progetto di sviluppo territoriale “Vivi BarGui – Comunità, esperienze e percorsi intorno al lago Omodeo”. L’assessore a Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, lo ha presentato a Ghilarza a amministratori, commissario della Provincia, consiglieri regionali e cittadini. La programmazione riguarda i 18 Comuni che si affacciano all’Omodeo e che nella prima fase si erano visti finanziare 11 milioni di euro. Oggi l’88% di quel progetto si è concretizzato e scatta una nuova sfida: verranno completati gli interventi e se ne realizzeranno di nuovi.

I commenti

«Risorse superiori alla programmazione originaria – spiega Meloni – Ci sono tutte le condizioni per permettere a questo territorio di affrontare le sfide dello spopolamento. Se continuerà questo processo virtuoso ci sarà anche il terzo ciclo di programmazione, vincente perché i territori sono protagonisti». Soddisfatto il presidente dell’Unione del Guilcier, Serafino Oppo: «14 milioni di euro, anzi forse 16, sono una boccata d’ossigeno sia in termini economici che di opere che verranno ampliate». La collega del Barigadu, Tina Fadda, aggiunge: «Il centro Sardegna ha necessità di una programmazione condivisa». Per il commissario della Provincia, Battista Ghisu «occorre un programma di sviluppo strategico e infrastrutturale».

Gli interventi

Si parte con un milione e 830mila per i percorsi attorno al lago che interessa diversi centri. Tra gli altri interventi poi con un milione di euro si completerà il polo convegnistico del centro di documentazione dell’Ardia a Sedilo . A Paulilatino (294.500 euro) sarà realizzato un percorso tra il sito archeologico e il polo museale. A Ghilarza 900mila euro per il polo museale su Gramsci mentre 690mila serviranno per riqualificare la Torre aragonese. A Fordongianus (586mila euro) un percorso pedonale, a Norbello (681mila) per il parco urbano, ad Aidomaggiore 380mila euro per la chiesa di santa Greca. Con 466mila euro nuovi interventi per Nughedu Welcome. A Samugheo con un milione e 160mila euro si punta all’infrastrutturazione dell’area di Castel Medusa mentre Neoneli completerà il parco de S’Angelu (522mila euro), Boroneddu il parco Urgu (385mila). Abbasanta con 330mila euro completerà la comunità alloggio e con 786mila riqualificherà le strutture di aggregazione. Ad Ardauli 570mila euro per l’ampliamento della comunità alloggio e Busachi 900mila per la comunità integrata.

