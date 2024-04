I Comuni traditi: le società non pagano 

Gallura e Anglona, tradite dall’eolico, incassano i primi risultati della vertenza contro la speculazione delle rinnovabili. Per bloccare i nuovi progetti e il repowering degli impianti esistenti, le comunità presentano il conto e il bilancio delle esperienze “storiche” dei primi parchi realizzati nel nord dell’Isola. Ed è un disastro. Ieri a Luras, nel corso di un incontro organizzato dal Coordinamento Gallura anti speculazione, si è parlato dei fallimentari esiti dei contratti stipulati dalle “società del vento” con le amministrazioni comunali di Aggius e Nulvi. In sostanza, le multinazionali hanno deciso, unilateralmente, di non versare più le indennità compensative ai Comuni e ora tra enti locali e aziende è in corso un contenzioso.

La Regione boccia

A margine dell’incontro è emerso che la Diocesi di Tempio, l’Ufficio Beni Culturali, ha avuto notizia del parere negativo, il primo di questo tipo, per il parco eolico di Sedini Wind, nella località di Nursi. La Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro, la firma è quella dell’archeologa Pina Corraine, ha detto no agli aerogeneratori vicino alla chiesa di San Pancrazio e ad altri siti archeologici della zona (nuraghi, menhir Monte Monti, Grotta di Su Coloru, Tomba Giagoni) con gli impianti a distanza compresa tra 200 e mille metri dai monumenti. Decisivi i rendering dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Tempio, inviati alla Soprintendenza. Dice don Francesco Tamponi, responsabile dell’Ufficio: «Ora agiremo per proteggere le nostre chiese nella piana di Silonis, a Luras. Siamo pronti ad attivare tutte le azioni legali necessarie, come abbiamo fatto con successo per il progetto del parco di Sedini, Nulvi e Tergu».

«Ingannati dai parchi»

Il Coordinamento ha scelto Luras non a caso per l’incontro di ieri. Dice uno dei portavoce del gruppo, Gianni Monteduro: «Qui, nel territorio di questo comune, ci sono richieste per 580 ettari di agrivoltaico e 32 aerogeneratori. Dobbiamo fermarli. Qui abbiamo già pale eoliche a 30 metri dalla tomba dei giganti di Naraconi, a 30 metri non a un chilometro. Uno scempio che non si deve ripetere». La grande paura è per il maxi impianto di Sinnada, dal monolite di granito di Pulchiana alle campagne di Silonis, una distesa di aerogeneratori enormi. Il Coordinamento ha fatto il quadro dei pericoli dell’eolico selvaggio nella sala convegni della Scuola elementare. Il naturalista di Nulvi, Mirko Piras, ha spiegato ai luresi cosa sta succedendo nel territorio del suo paese per gli impianti già esistenti (17 torri): «I vantaggi per la popolazione, ve lo dico da nulvese, sono imbarazzanti. Si parla di 30mila euro all’anno per il Comune e 1500 euro annui a torre per il proprietario. Ma dal 2015 la società ha deciso di non versare più nulla al Comune». Ad Aggius è successa la stessa cosa.

La speranza

La buona notizia sono gli incontri per le future comunità energetiche. Gli apripista sono il Comune di Olbia e l’Unione dei Comuni Alta Gallura (trattativa in corso con Beghelli Group). Il sindaco di Luras, Mauro Azzena, dice: «Le comunità saranno senza eolico, solo fotovoltaico con impianti non in area agricola».

RIPRODUZIONE RISERVATA