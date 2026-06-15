I Comuni fanno rete per la cultura 

I Comuni pronti a fare rete e costituire la Consulta provinciale dei luoghi della cultura del Sulcis Iglesiente. Si tratta, come ha spiegato il presidente della Provincia Mauro Usai, «di uno strumento di coordinamento pensato per mettere in comune musei, aree archeologiche, archivi e siti culturali del territorio, al fine di superare la frammentazione delle iniziative locali e costruire una strategia condivisa di valorizzazione del patrimonio culturale, anche in chiave turistica ed europea».

Le eccellenze

Secondo il presidente Usai, il progetto nasce dalla necessità di mettere in relazione le diverse eccellenze locali: «Stiamo costruendo un luogo di confronto e pianificazione strategica per lo sviluppo culturale del Sulcis Iglesiente e per la messa in rete dei principali punti di forza turistici del territorio. La parola chiave è rete: l’Europa premia i territori capaci di programmare in modo condiviso e sovracomunale», ha spiegato. L’impostazione non riguarda solo la promozione dei singoli siti, ma la «costruzione di una narrazione unitaria capace di collegare realtà come aree archeologiche, poli museali e siti minerari, trasformandoli in un unico sistema culturale territoriale».

Come spiegato dalla consigliera con delega al Turismo e ai Poli museali Beatrice Collu, la consulta prevede un regolamento condiviso per coordinare i diversi siti culturali del territorio. «Tra le funzioni – spiega Collu - vi sono il coordinamento tra operatori culturali, la condivisione di metodi di successo tra gli enti, il supporto ai finanziamenti e la definizione di strategie culturali e turistiche territoriali».

«Chi visita l’area archeologica di Sant’Antioco – spiega Usai - rappresenta un flusso che possiamo intercettare insieme a quello di Porto Flavia. È un elemento che deve diventare parte di una narrazione comune. In questo modo si arricchisce il contenuto dell’offerta, non solo dal punto di vista della ricaduta economica della visita, ma anche da quello culturale. L’obiettivo è dare un’immagine unitaria di un patrimonio che è variegato. Si pensi a come si parla della Barbagia di Nuoro come di un’unica attrazione, o ad altre aree della Gallura: qui invece abbiamo realtà diverse come Sant’Antioco, Iglesias o Carbonia, che devono essere lette insieme dentro una stessa cornice territoriale».

I paesi

Tra i comuni che hanno già formalizzato l’adesione alla Consulta provinciale dei luoghi della cultura figurano Piscinas, Teulada, Perdaxius, Musei, Sant’Anna Arresi, Calasetta, Santadi, Tratalias, Fluminimaggiore, Nuxis, Portoscuso, Sant’Antioco e Iglesias, mentre altri, come Domusnovas, Giba, San Giovanni Suergiu stanno completando i passaggi nei rispettivi Consigli comunali. Molte amministrazioni hanno già espresso adesione informale e si prevede un ampliamento progressivo della rete: tra queste, Carbonia si dice pronta per l’adesione, con il sindaco della città Pietro Morittu che conferma che a breve il Consiglio comunale si esprimerà in merito.

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