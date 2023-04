I Comuni dichiarano la calamità naturale 

Dopo Barrali, anche Donori dichiara lo stato di calamità naturale per la violenta grandinata che il 4 aprile scorso si è abbattuta sul Parteolla e sulla bassa Trexenta. Un evento eccezionale che ha causato danni ingenti a vigneti, frutteti, produzioni orticole e alla viabilità rurale. Numerose le segnalazioni da parte delle aziende agricole locali che hanno spinto il Comune a dichiarare lo stato di calamità naturale. Il violento temporale, con grandine e forti raffiche di vento, ha colpito i territori di Barrali e Donori lambendo anche quelli di Serdiana e Dolianova. In pochi minuti, una coltre bianca di circa 10 centimetri ha ricoperto i centri abitati e le campagne distruggendo interi raccolti. Le domande di risarcimento dovranno essere presentate online attraverso il sito istituzionale dell’agenzia Laore. Gli atti saranno poi trasmessi alla Regione e al ministero dell’Agricoltura che deciderà sulla concessione degli indennizzi. (c .z.)

