I Comuni all’attacco:  «Troppi sprechi, denunciamo Abbanoa» 

Le ore di erogazione dell’acqua sono sempre meno. I sindaci dell’Ogliastra sono preoccupati. Qualcuno addirittura minaccia denunce alla Procura della Repubblica. È il caso di Gianfranco Lecca, primo cittadino di Loceri, stizzito dai continui svuotamenti d'acqua dalle autobotti durante il loro tragitto da e per l’acquedotto. «Uno spreco inaccettabile testimoniato da segnalazioni e foto che non solo danneggia i cittadini, ma rappresenta una grave negligenza del gestore idrico». Lecca conduce la sua battaglia contro Abbanoa «Non è concepibile che l'acqua, che viene pagata oro dai contribuenti, venga buttata per strada. Ogni perdita equivale a una mancanza di rispetto verso i cittadini che stanno già facendo sacrifici notevoli. Non accetteremo giustificazioni di guasti o perdite casuali. Stiamo procedendo con una denuncia alle autorità».

Decisioni drastiche

Le ultime restrizioni coinvolgono Urzulei e Perdasdefogu. Nel primo caso le ore giornaliere senz’acqua salgono a 14 (dalle 16 alle 6 del giorno successivo), mentre a Perdasdefogu stop dalle 18 alle 6. Con orari diversi, ma con notte a secco, convivono con le restrizioni dell’acqua potabile anche Lanusei, Loceri, Jerzu, Tertenia e Arzana. A Lotzorai, per ora, il Comune (gestore in proprio del servizio idrico) ha disposto la chiusura della fontana di Sa Pompa. Troppi prelievi scriteriati, con utenti che arrivavano dai centri vicini con serbatoio extralarge da riempire di acqua potabile destinata a uso irriguo. Anche a causa di questi comportamenti selvaggi, oltre al fatto che l’acqua scarseggia, il sindaco, Cesare Mannini, ha sigillato i rubinetti.

Scarsa giacenza

I livelli del Bau Muggeris, uno dei due invasi nel territorio di Villagrande, si sono abbassati di nuovo, dopo un lieve rialzo fatto segnare a fine marzo. Al 30 aprile 2023 la diga conteneva il 34,58 per cento d’acqua. Un anno dopo il livello percentuale si attesta al 22,5, 1,24 per cento in meno rispetto al 31 marzo precedente. Evidentemente le poche ore di pioggia, caduta in Ogliastra nei giorni scorsi, non hanno contribuito a sollevare i livelli dell’invaso.

Nel fine settimana i temporali sparsi su Lanusei e dintorni hanno dato l’illusione di un ritorno alla normalità. Invece è stata solo l’ultima beffa dal cielo in una stagione disgraziata. (ro. se.)

