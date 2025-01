I complimenti di Mattarella per Maggetti & C. 

Per Marta Maggetti è stato un ritorno al Quirinale. La velista cagliaritana c’era già stata dopo i Giochi Olimpici, assieme alla squadra azzurra reduce da Parigi 2024, con al collo la medaglia d’oro vinta nella tavola iQFoil a Marsiglia. Ma nell’incontro di ieri tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (uomo illuminato da una grande sensibilità per lo sport e per i giovani) e la Federazione Italiana Vela, la 29enne finanziera non era l’unica rappresentante della Sardegna. Con lei anche campioni mondiali giovanili come Freddy Pilloni (iQFoil), Alice Dessy e Lorenzo Sirena (Nacra 15). Quest’ultimo assieme a papà Max, visto che era presente anche il team Luna Rossa Prada Pirelli, che dalla campagna di Barcellona ha riportato, oltre alla finale di Louis Vuitton Cup, anche i successi nella prima edizione dell’America’s Cup Women e Youth.

A Roma, per un incontro in programma da tempo e rimandato per la pandemia, assieme al presidente della Federvela, Francesco Ettorre, c’erano le due più importanti figure del mondo dello sport: il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il ministro Andrea Abodi. La Fiv era presente con la squadra olimpica, con i campioni del mondo e lo staff tecnico (con il sardo Gigi Picciau) guidato dai dt Michele Marchesini e Alessandra Sensini (Giovanile).

A parlare in rappresentanza degli atleti è stata un’altra olimpionica, Caterina Banti (due volte oro nel Nacra 17 assieme a Ruggero Tita, presenza fissa nel Golfo degli Angeli per gli allenamenti prima degli impegni importanti): «Abbiamo costruito un movimento giovane, forte e collaborativo, dimostrando che i grandi sogni si realizzano solo insieme», ha dichiarato la fuoriclasse romana, che dopo l’Olimpiade ha dato l’addio all’agonismo.

«Il rapporto e il legame tra l’Italia, il mare e la vela è ovviamente profondo, geograficamente, storicamente, culturalmente», ha detto Mattarella. «Anche per questo molti giovani, in numero sempre maggiore, molto presto si avvicinano alla vela. Forse il successo più grande della Federazione è quello di coinvolgere molti giovani intorno allo sport, praticandolo a livello amatoriale, nel vero spirito sportivo, imparando in questo modo anche ad apprendere un autentico legame con la natura, rispettandola e utilizzandone gli elementi».

RIPRODUZIONE RISERVATA