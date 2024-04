I compensi devoluti? Fermi in Comune 

Rinuncia al gettone di presenza in favore della ricostruzione di una chiesetta campestre ma, trascorsi nove anni, la somma di 1.600 euro non è mai arrivata a destinazione. Protagonista della vicenda è l’ex consigliere di minoranza del Comune di Sanluri, il grillino Luigi Pilloni, 66 anni: «Mai mi sarei aspettato un fatto così spiacevole».

Il racconto

«Un taglio ai costi della politica per finalità destinate a iniziative per la collettività: mi era sembrato un buon inizio, un gesto volontario e semplicissimo dal punto di vista burocratico, fra l’altro condiviso da tutta la minoranza», racconta Pilloni: «Alle amministrative del 2015, candidato sindaco nella lista del Movimento 5 Stelle, fui l’unico eletto del gruppo. Insieme a colleghi della lista civica (Massimiliano Paderi, Giuseppe Tatti, Roberta Maccioni e Franco Congiu) condivisi la rinuncia al gettone di presenza per le sedute del Consiglio comunale in favore delle scuole cittadine. In un secondo momento, prima in Aula e poi per iscritto agli uffici del Comune, comunicai la volontà di cambiare destinazione: dalla scuola al comitato di Sant’Antiogu Becciu, impegnato a ricostruire la chiesetta sulle colline del vento».

La scoperta

Convinto di avere fatto le cose per bene, Pilloni non si occupò più di gettoni consiliari. La sorpresa quando, per caso, incontrò il presidente del comitato e chiese a che punto fossero i lavori e se avesse ricevuto i soldi della rinuncia al gettone. «Alla risposta, “di quali soldi parli?”, confesso che rimasi male», prosegue l’ex consigliere: «Potevo passare per uno che, per apparire, racconta bugie. Iniziai a sollecitare il Comune, ogni volta rassicurato che avrebbero provveduto: così non è stato».

Nove anni

Dalla nomina a consigliere e rinuncia con effetto immediato e per tutta la durata del mandato amministrativo, sono passati nove anni; gli ultimi quattro Pilloni li ha passati fuori dal Consiglio comunale. Solo nei giorni scorsi è tornato all’attacco: «Anche se si tratta di una piccola somma, ritengo doveroso che venga donata alla chiesa che ha tante necessità. Sono certo che si tratti di una dimenticanza, ma queste cose negli enti pubblici non devono accadere».

Il Comune

«Premetto – dice l’assessore al personale Fabrizio Collu – che non si tratta di una rinuncia ma di libera scelta, destinando i fondi a una finalità specifica. Gli uffici stanno verificare cosa sia accaduto: la somma dovuta verrà accreditata sul conto del consigliere. Poi sarà lui a girarla a chi vuole».

