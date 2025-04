I compagni di scuola pregano in silenzio: «Era sempre allegra» 

Si stringono nel dolore gli studenti dell’alberghiero Gramsci di Monserrato, ancora increduli per la tragedia che ha colpito Asia Loddo, la loro compagna scomparsa domenica, che studiava per diventare una chef. Non si parlava d’altro, ieri, tra i corridoi della scuola. E i ragazzi hanno deciso di organizzare un gesto concreto con cui, oggi, omaggeranno la sedicenne.

«Faremo un momento di raccoglimento, tutti insieme: alle 9 usciremo dalle classi e scenderemo nel piazzale principale per commemorare Asia», spiega Alessandro Zucca, rappresentante d’istituto. «Tutti gli studenti la ricorderanno con grande sorriso, perché era una ragazza sempre allegra e vivace». Un gruppo nutrito di alunni sarà presente anche al funerale, per essere partecipi del dolore straziante della famiglia. Nei prossimi giorni, in segno di rispetto, dovrebbe essere anche annullata la presenza agli eventi a cui l’istituto prende parte come scuola alberghiera. Il cordoglio del Gramsci è stato espresso anche sui social, con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’istituto. Due parole di saluto, “Ciao Asia”, accompagnate da un fiore e un’emoticon sconfortata. Tantissimi gli amici e compagni che hanno affidato alle piattaforme online un ricordo, un saluto e un messaggio di vicinanza alla famiglia.

