I commercianti uniscono le forze 

Di alzare gli occhi al Cielo e aspettare un miracolo economico i commercianti del centro storico, ad Iglesias, non ne vogliono sapere. Così si rimboccano le maniche per lavorare su delle nuove iniziative che possano accompagnare le giornate precedenti e successive al progetto “Notteggiando”.

Entrambe le associazioni che animano le attività commerciali del centro storico ovvero, l’associazione commercianti del centro storico e il consorzio Iglesias città regia, sono già a lavoro per promuovere una serie di iniziative indirizzate ad incentivare il commercio nel cuore e non solo, della cittadina medioevale. Il Consorzio Iglesias città Regia ha, infatti, presentato nei giorni scorsi una rete di servizi insieme ad altri Comuni del Sulcis Iglesiente creando una carta dei servizi che funge da percorso turistico per coloro che avessero necessità di molte informazioni sui luoghi da visitare.«Sono molto soddisfatto di questa bella iniziativa – ha commentato il presidente del Consorzio Iglesias Città Regia, Giuseppe Pilloni – il risultato è ottimo e devo dire, che non era scontato. Notteggiando è una bellissima iniziativa ma anche noi dobbiamo lavorare per promuovere l’immagine turistica del nostro territorio». Anche l’associazione dei commercianti del centro storico, è in gran fermento per elaborare idee e progetti finalizzati a promuovere il commercio nella cittadina ed, in particolare, nel centro storico. «Siamo a lavoro per presentare una serie di iniziative nuove ed interessanti - ha spiegato il presidente della associazione, Luca Puddu – fra qualche giorno abbiamo in programma una riunione per definire queste nuove iniziative. Il nostro è un lavoro di gruppo e cerchiamo di venire incontro alle esigenze di tutti». Nel frattempo qualche attività del centro storico ha chiuso i battenti: «Non solo per la crisi – ha precisato Luca Puddu – c’è chi è andato in pensione e chi ha trovato migliori occasioni di lavoro. Il commercio ha bisogno di essere incentivato con nuove idee e nuove prospettive di sviluppo ed è per questo che ci stiamo attrezzando per proporre nuove iniziative». C’è chi ha già iniziato con iniziative di animazione e “cambio look” per i turisti di passaggio: «Una piccola idea – ha spiegato Michela Floris della Atelier Perez - che ha avuto molto successo. Ognuno di noi deve lavorare per promuovere la propria attività commerciale cercando di collaborare con i colleghi il più possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA