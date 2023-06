I commercianti: «Se non riaprono chiuderemo noi» 

È come se si fosse sollevato un ponte levatoio: «Con la chiusura della strada, i clienti sono spariti». Lamentela comune, tra i commercianti la cui attività confina con le barriere erette tra le case pericolanti in via Dettori, sventrata dalla ruspe. Certo, a loro va meglio rispetto a chi ha dovuto chiudere del tutto, ma gli affari sono magri.

Raimondo Carboni, del Caffè Savoia, spara una percentuale “de paura” sul calo degli affari: «Meno ottanta per cento: di fatto, teniamo aperto per garantire il servizio, ma i guadagni sono spariti. Stiamo lavorando solo con i turisti, i cagliaritani non si vedono e gli incassi vanno malissimo».

Settanta per cento, di meno rispetto a prima, è la cifra che Michele Murru, dipendente del pastificio Taccas in via Dettori al confine con la barriera, indica come perdita di incassi dell’azienda che gli dà lavoro: «E meno male che i titolari non hanno chiuso, garantendo ai dipendenti di poter continuare a lavorare, ma così è dura». Su percentuali simili (75% di calo) viaggia Sardissimo, che vende prodotti tipici sardi. «Il passaggio di cagliaritani e turisti non c’è più, nessuno vedrebbe la frutta fresca che eravamo soliti esporre». Claudio Crisafi, del gruppo di titolari di Turri, è preoccupato: «Non vendiamo più nemmeno i panini imbottiti: se via Dettori non riapre, qui attorno chiuderanno tutti». (l. a.)

