I commercianti invocano san Valentino 

Innamorati sì, ma la spesa per il regalo si limita a piccoli pensieri. I cuori rossi sulle vetrine affacciate lungo le vie dello shopping di Tortolì, che si prepara ad accogliere gli innamorati alle prese con la festa più romantica dell’anno, annunciano il clima che si respira. Ma la spesa tra ristoranti, regali, cioccolatini e fiori, non sarà esorbitante. Il movimento generalizzato c’è, ma gli acquisti saranno perlopiù quelli dell’ultimo minuto, con regali per tutti i gusti e tutti le tasche. «La rosa rossa resta un evergreen», è il commento di Giorgio Monni dalla fioreria La Peonia. La speranza è che Cupido non rafforzi solo l’amore di coppia ma anche lo spirito vitale che nutre lo shopping.

In cerca di gioielli

Le gioiellerie sono frequentate soprattutto dagli adulti. «Il movimento c’è», conferma Tonino Guiso, titolare dell’Oreficeria Murru di via Vittorio Emanuele. «In particolare Swarovski e Pandora. In questo caso perché ci sono dei ciondoli che hanno dei significati e per san Valentino ce ne sono diversi. Tuttavia gli acquisti si concentreranno di più verso il 13 e il 14». Sulla stessa linea Raffaella Deiana della Gioielleria Deiana, nel rinnovato corso Umberto: «Qualcosa si muove, grazie alle linee dedicate alla ricorrenza, adatte un po’ a tutte le possibilità. Il grosso del movimento comunque è quasi tutti gli anni il 13 e il 14».

A rilento

Sulla tipologia d’acquisto comanda il budget. I giovani innamorati varcano soprattutto le cartolerie, andando alla ricerca di gadget economici ma con profondo significato. Alla giocheria La Piazzetta, al principio di corso Umberto confidano nella festa degli innamorati. «Abbiamo una linea dedicata alla ricorrenza e con la Legami Milano, griffe di tendenza, stiamo lavorando discretamente. Ma in generale ravvisiamo un po’ di calma». Nessuna processione neppure tra gli scafali di Magicabula, in via Monsignor Virgilio: «Per il momento molta calma. Sono convinta che tutti effettueranno gli acquisti all’ultimo momento», dice la proprietaria dell’attività, Claudia Barrui.

Le cene

Nessuna ressa, per ora, neanche in ristorante. «Qualche prenotazione e nulla più, magari le coppie decideranno tutto all’ultimo istante», racconta Gianluca Piras dal ristorante A Volontà, nel tratto centrale di via Monsignor Virgilio. Quelli che sceglieranno di festeggiare la ricorrenza a tavola non hanno fretta. Prenoteranno last minute, tanto il posto c’è.