I commercianti: «Ignorati dal Consiglio» 

Ancora disagi in pieno centro a Sant’Antioco a causa del cantiere di rifacimento della piazza Umberto che ha determinato la chiusura temporanea del traffico automobilistico.

Su questo tema un gruppo di commercianti ha reso noto di aver presentato a giugno scorso un esposto, rimasto inascoltato, all’intero Consiglio comunale di Sant’Antioco, alla Regione, alla questura, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica di Cagliari. Il documento, firmato da 47 titolari di attività commerciali e da 19 cittadini, facendo riferimento alla documentazione progettuale acquisita e agli atti procedurali, mette a nudo quelle che, a giudizio dei firmatari, sarebbero «le contraddizioni tra intenti politici di non voler in alcun modo stravolgere la circolazione stradale e quello che stanno continuando a realizzare: la trasformazione di una grande piazza con circolazione a rotazione in un pericolosissimo incrocio di 8 flussi viari». Nel documento si evidenzia di nnon aver ottenuto ad oggi nessuna risposta». I disagi per le attività commerciali del corso Vittorio Emanuele, della piazza Umberto e di buona parte della via Regina Margherita sono stati recentemente menzionati dai consiglieri di opposizione che hanno espresso solidarietà alle attività commerciali penalizzate dalla chiusura al traffico per consentire lo svolgimento dei lavori.

