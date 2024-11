«I commercianti facciano rete» 

Una rete di attività per rilanciare gli affari e combattere la chiusura dei negozi. L’idea arriva dall’assessora al Commercio Fabiana Boscu, che giovedì, nel corso del secondo incontro con gli imprenditori per definire la programmazione natalizia, ha lanciato una proposta: riportare in auge il centro commerciale naturale, la rete che unisce gli esercizi del centro storico per operare in collaborazione, presente in tantissime città.

Il primo tentativo

Formalmente, lo sarebbe anche a Monserrato, dove il ccn era nato a inizio 2021. Tutto era in regola: c’era uno statuto, un direttivo, con presidente Piergiuliano Loddo, vicepresidente, contabile e segretari. E quell’anno la rete funzionò, con l’associazione che a luglio prese anche in carico l’organizzazione degli eventi dell’estate monserratina. Gli anni successivi, però, il centro è rimasto progressivamente nell’ombra, fino a diventare inattivo, con zero partecipazioni ai bandi e zero iniziative.

Ecco, quindi, che una delle prime proposte di Boscu da assessora al Commercio è proprio quella di incoraggiare gli esercenti a ricostituirlo. «Servono stimoli nuovi, quella del ccn è una forma che permette di fare rete per lavorare insieme e partecipare a bandi per ottenere fondi dalla Regione, che possono dare respiro e aiuto alle attività», spiega l’assessora. «Dopo la costituzione non era andato avanti, ma avrebbe tutte le carte in regola per ripartire, compreso lo statuto». Agli imprenditori sarà garantito il supporto del Comune. «Organizzerò incontri e tavoli di lavoro, per affrontare le problematiche e trovare le soluzioni. Il ccn sarebbe un importante punto di riferimento anche per l’amministrazione», continua Boscu.

I commercianti

Una proposta che ha incontrato il favore di diversi negozianti, anche tra coloro che la prima volta non avevano aderito. «Ci vorrà del tempo ma l’idea di rispolverare il ccn e far sì che gli imprenditori si riuniscano per creare iniziative comuni è senza dubbio utile», dichiara Mauro Scanu, rappresentante della Confcommercio locale. «Porterebbe dei fondi regionali e statali che arriverebbero sul territorio e non ricadrebbero sul Comune. Con l’assessorato c’è stata una condivisione di intenti, è importante che anche noi imprenditori siamo propositivi e diamo il nostro contributo».

