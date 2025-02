I commercianti di San Benedetto: «Salto nel vuoto» 

I boxisti di San Benedetto e i commercianti che gravitano vicino al più grande mercato civico di Cagliari hanno paura. Il trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari costringerà i concessionari a interrompere le vendite dal primo al 18 marzo. «Chi ci compenserà le perdite per i mancati incassi?», si chiedono. Il timore che accomuna chi vive di commercio in quella zona è legato ai tempi. «I cantieri mai chiusi di via Roma e i lavori della metropolitana di superficie sono una ferita ancora aperta, non vorremmo che anche il nostro mercato facesse la stessa fine».

