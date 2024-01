I commercianti bocciano le strisce blu 

L’esperimento degli stalli blu prende forma: in alcune zone residenti e commercianti non li vogliono, in altre la sfida sta risultando soddisfacente. Offrono indicazioni nette i primi sette mesi di sperimentazione del nuovo sistema dei parcheggi a pagamento: 300 stalli ricavati anche dove un tempo la sosta era libera o a disco orario, servizio in vigore solo di mattina, sconti sull’ora (e mezzora) di sosta, primi 15 minuti di cortesia gratis, abbonamenti mensili al ribasso.

Stalli vuoti

Ma in una qualsiasi giornata infrasettimanale, in alcune zone vedere un’auto fra le strisce blu è quasi un miraggio: via Turati, un settore di via Gramsci, un segmento di piazza Ciusa fra via Nuoro e via Marche, via Brigata Sassari e, spesso, largo Montuori (fronte piazza Marmilla). «Noi in via Turati – accusa una residente, Angela Salaris – continuiamo a sostenere di essere vittime di un sopruso: la mattina paghiamo per parcheggiare sotto casa e spesso la fila di parcheggi blu resta vuota, ci spieghino il senso di aver scelto questa strada per istituire il servizio». Quesito che si erano posti anche gli esercenti e residenti di via Brigata Sassari che avevano protocollato in Comune la richiesta per eliminare i nuovi stalli blu dalla loro strada: «Il risultato – fa notare Renato Garau, residente – è che vengono presi d’assalto, e pure disordinatamente, vicino ai centri medici, gli unici parcheggi liberi».

Largo Montuori

Non riscuotono particolare successo (almeno sino alle 11, poi va un po’ meglio sino alle 13) nemmeno i nuovi stalli blu ricavati in largo Montuori su tutta la superfice del piazzale: «Quasi deserti per almeno due ore – fa notare Michaela Sulakova, amministratrice del Twin Bar davanti all’anfiteatro – quindi inutili: ci saremmo invece aspettati gli stalli per lo scarico e carico merci come da convenzione con i proprietari dei palazzi». Tuttavia è innegabile che ci siano zone proficue: piazza Ciusa, piazza Rinascita (non tutta), piazza Matteotti, il tratto alto di via Gramsci, via San Ponziano: «Non a caso – analizza Alessio Gheza, titolare del Bar Torino – zone in assoluto centrali e vicine ai servizi: certe aree che potremmo definire periferiche rispetto a queste non sono remunerative>. Lo sconto di 10 centesimi, le app per prolungare i pagamenti e abbonamenti mensili di 25 euro sono fra gli aspetti che in questa fase sperimentale non hanno fatto scaturire tante multe. Sinora solo poche centinaia: la sanzione è di 42 euro per chi non paga 32 per chi si protrae oltre il tempo indicato dal tagliando. «In vista dell’indizione dell’appalto pluriennale – dice l’assessore Michele Stivaletta – moduleremo sulla base dei riscontri sul campo e degli incassi dalle colonnine».

RIPRODUZIONE RISERVATA