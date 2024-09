I commercianti bocciano il corso chiuso alle auto 

Protestano i commercianti del corso Vittorio Emanuele per le chiusure anticipate al traffico automobilistico in occasione di eventi di qualsiasi natura. Appuntamenti fissati alle 19 o alle 20 e il viale chiuso quattro ore prima. «È arrivato il momento di dire basta a questa consuetudine che non risponde alle esigenze di nessuno», esclama Andrea Cannavà, titolare di una rivendita di tabacchi: «Chi decide queste chiusure al traffico, fatte peraltro, con largo anticipo, deve sapere che sta arrecando un danno economico alle attività commerciali del Corso. È riscontrabile da tutti che dopo la chiusura al traffico, nel viale alberato non passa nessuno. Pertanto, vendita zero per chiunque».

Anche venerdì scorso, per un dibattito in piazza Italia, la chiusura al traffico è scattata alle 17. «Ogni due per tre – commenta l’edicolante Martina Gellon – in questo paese c’è qualche evento o manifestazione che giustificherebbe la chiusura al traffico. Peccato che questa viene fatta a partire da diverse ore prima dell’evento. Risultato: il Corso vuoto completamente, nemmeno un anima a passeggio. Di conseguenza, anche per noi, vendita ferma». Il suo appello al Comune: «Correggete questa procedura perché non va incontro a nessuno, anzi, crea solamente danni».

