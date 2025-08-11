VaiOnline
La protesta.
12 agosto 2025 alle 00:55

I Comitati: «Tyrrhenian Link, noi andiamo avanti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il no del Consiglio di Stato al ricorso per bloccare il Tyrrhenian link a Selargius non ferma i comitati che - da più di due anni - stanno lottando contro il progetto di Terna. Il contestato doppio cavo sottomarino, con approdo nella costa quartese, che costerà alle campagne di Selargius diciassette ettari di terreni produttivi sottratti ai proprietari in nome di una transizione ecologica che non convince nessuno. La battaglia da un po’ di tempo si allarga anche a tutti gli altri progetti che in qualche modo “toccano” il territorio di Selargius: dal Sardinian link - con nuovi tralicci elettrici che un domani dovranno sostituire gli attuali - sino ai cavi che partono dai Comuni vicini e di passaggio nella campagna oltre la 554.

Di recente uno dei due comitati cittadini nati contro il Tyrrhenian link - e la speculazione energetica in tutta l’Isola - ha lanciato una nuova iniziativa legale: “abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica, all'Arpas, al Comune, alla Città metropolitana, alla Regione, perché il cavo dell'impianto Bess di Quartucciu - che attraverserà la nostra campagna - passerà di fatto in un immondezzaio in cui sono presenti rifiuti speciali, amianto e chissà cos'altro. Una bomba ecologica”.

L’annuncio arriva dal comitato di attivisti guidato da Agostino Atzeni, uno dei proprietari espropriati da Terna che - oltre a iniziative di protesta e di sensibilizzazione - a maggio ha anche presentato un ricorso ad adiuvandum al Presidente della Repubblica. Ma l’esito è stato lo stesso comunicato al Comune di Selargius: azione legale ritenuta tardiva dal Consiglio di Stato, che - senza entrare nel merito delle motivazioni riportate nella richiesta di sospensione dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’ambiente - evidenzia anche il fatto che lo strumento del ricorso straordinario non è utilizzabile in materia energetica, e che l’unico tribunale competente è il Tar.

«Ovviamente non ci fermiamo qui», annunciano dal comitato, «cercheremo di bloccare qualsiasi opera coloniale arrivi a Selargius e in Sardegna con tutte le nostre forze». (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras