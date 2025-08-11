I Comitati: «Tyrrhenian Link, noi andiamo avanti» 

Il no del Consiglio di Stato al ricorso per bloccare il Tyrrhenian link a Selargius non ferma i comitati che - da più di due anni - stanno lottando contro il progetto di Terna. Il contestato doppio cavo sottomarino, con approdo nella costa quartese, che costerà alle campagne di Selargius diciassette ettari di terreni produttivi sottratti ai proprietari in nome di una transizione ecologica che non convince nessuno. La battaglia da un po’ di tempo si allarga anche a tutti gli altri progetti che in qualche modo “toccano” il territorio di Selargius: dal Sardinian link - con nuovi tralicci elettrici che un domani dovranno sostituire gli attuali - sino ai cavi che partono dai Comuni vicini e di passaggio nella campagna oltre la 554.

Di recente uno dei due comitati cittadini nati contro il Tyrrhenian link - e la speculazione energetica in tutta l’Isola - ha lanciato una nuova iniziativa legale: “abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica, all'Arpas, al Comune, alla Città metropolitana, alla Regione, perché il cavo dell'impianto Bess di Quartucciu - che attraverserà la nostra campagna - passerà di fatto in un immondezzaio in cui sono presenti rifiuti speciali, amianto e chissà cos'altro. Una bomba ecologica”.

L’annuncio arriva dal comitato di attivisti guidato da Agostino Atzeni, uno dei proprietari espropriati da Terna che - oltre a iniziative di protesta e di sensibilizzazione - a maggio ha anche presentato un ricorso ad adiuvandum al Presidente della Repubblica. Ma l’esito è stato lo stesso comunicato al Comune di Selargius: azione legale ritenuta tardiva dal Consiglio di Stato, che - senza entrare nel merito delle motivazioni riportate nella richiesta di sospensione dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’ambiente - evidenzia anche il fatto che lo strumento del ricorso straordinario non è utilizzabile in materia energetica, e che l’unico tribunale competente è il Tar.

«Ovviamente non ci fermiamo qui», annunciano dal comitato, «cercheremo di bloccare qualsiasi opera coloniale arrivi a Selargius e in Sardegna con tutte le nostre forze». (f.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA