I comitati: «Sulla Pratobello non negoziamo» 

La linea è sempre quella della rivolta. «Torneremo in piazza», hanno ribadito anche ieri i comitati contro l’eolico e il fotovoltaico, che non tollerano i ritardi nel riconteggio delle firme da parte del Consiglio regionale, tanto da annunciare la convocazione dell’assemblea plenaria dei coordinamenti entro la fine del mese. «Sulla Pratobello non negoziamo».

Pur essendo – a detta dei comitati – la chiave contro le speculazioni in atto, facendo leva sull’urbanistica e rivendicando la specialità dell’Isola in materia, la Pratobello 24 non godrebbe dei favori della politica sarda.

Il quadro generale

La situazione è complicata: «Dalla consegna delle firme sono trascorsi undici giorni e secondo noi è in atto un tentativo di far naufragare la proposta di legge di iniziativa popolare, nonostante esprima la volontà di 210.729 sardi», ha spiegato Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «È naturale che, se sono questi i presupposti, che il popolo della Pratobello decida di ritrovarsi in piazza prima di quanto di possa pensare». E poi: «In generale, la Sardegna rurale, quella che si sta spopolando e in cui si stratifica un malessere multi-settoriale, mostra in modo compatto tutta la sua rabbia e indignazione, nonostante felici eccezioni cittadine, a giudicare dai numeri della raccolta di firme. Sarà forse per questa ragione che la politica cagliaritana tarda a indicare tempi e modalità della presa in carico della proposta di legge di iniziativa popolare?», domanda Pisci. «Sarà forse per questa ragione che la stessa presidente Todde si rivolge ai firmatari, e alla proposta stessa, in termini sprezzanti e liquidatori?».

Aree idonee

Intanto, la Giunta Todde prosegue nella seconda fase dei suoi incontri territoriali per far conoscere il ddl 45 sulle aree idonee.

Venerdì si è tenuta una riunione a Cagliari con gli amministratori e i tecnici comunali della Città metropolitana e della Provincia di Sud Sardegna. L’articolato del ddl comprende diversi elementi frutto degli incontri tenuti nelle scorse settimane, che evidenziano un forte interesse per una transizione energetica governata dalle comunità. «La nostra è una legge che vincola tutti, anche lo Stato, al rispetto del nostro territorio», ha rassicurato l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda.

La Giunta, intanto, ha deliberato l’istituzione dell’Ufficio del Piano Energetico, aggiungendo un ulteriore tassello al programma di accompagnamento del territorio per una piena transizione energetica ed ecologica. «È un primo obiettivo raggiunto, al quale teniamo molto, alla base della ricostruzione della strategia energetica della Regione», ha spiegato l’assessore all’Industria Emanuele Cani.

Incontri

Gli incontri della Giunta proseguiranno domani e martedì, a Sassari e a Nuoro. (lo. pi.)

