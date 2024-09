I comitati Pratobello 24: «La mobilitazione dei sardi  destinata a lasciare il segno» 

L’orizzonte della Pratobello 24 è disegnato. Definito. Financo immaginato, adesso che si avvicinano le ultime curve. «Ci prepariamo ad andare in tutti i 377 Comuni sardi per raccogliere le sottoscrizioni depositate lì e farci validare le firme che i nostri Comitati hanno raccolto nei banchetti», dice Luigi Pisci, oppositore della speculazione energetica, base nel Sarcidano. Per il resto è già un conto alla rovescia.

I tempi

C’è dunque ancora tempo per sostenere la legge di iniziativa popolare e lasciare il proprio individuale sigillo sulla norma pensata per fermare l’assalto di eolico e fotovoltaico. Vuol dire quei 6,2 gigawatt di potenza installabile che Roma, attraverso il decreto Pichetto Fratin, ha assegnato alla Sardegna il 21 giugno scorso. Con il beneplacito della presidente Alessandra Todde. L’obiettivo dei Comitati è tenere accesa la fiamma della mobilitazione, anche se è già stato raggiunto «uno straordinario traguardo, del tutto imprevedibile quando abbiamo iniziato – sottolinea Pisci -. I sardi hanno dimostrato un attaccamento alla propria terra che ha messo insieme nuove energie nel solco della salvaguardia ambientale».

I numeri

I promotori della Pratobello 24 puntano alle 100mila sottoscrizioni. «È la partecipazione che contiamo di raggiungere, un enorme risultato», continua Pisci che ha già la testa nella manifestazione da organizzare sotto il Palazzo di via Roma. «Quando i faldoni con le firme saranno in nostro possesso, li porteremo in Consiglio regionale, cui spetterà esaminare la Pratobello 24. In quell’occasione contiamo di mobilitare tutti i sostenitori della legge. Gli onorevoli sardi non potranno non rendersi conto di quale sia la volontà popolare». Ovvero la blindatura totale del territorio rispetto alla speculazione energetica. Un assalto fatto di impianti da autorizzare senza possibilità che l’intera energia prodotta venga consumata. O esportata. Questo è lo scenario della devastazione.

I messaggi

È quasi superfluo dire che da quel momento in poi i sessanta onorevoli della Sardegna finiranno sotto esame. «La Pratobello 24 non si può ignorare», dice il sindaco di Sarule, Maurizio Sirca, sostenitore della prima ora della legge. «L’approdo della norma nella massima assemblea sarda sarà l’occasione perché la politica si misuri con il sentimento popolare». Sirca la chiama «pesatura a freddo: intendo dire che tutti insieme dobbiamo poter governare la transizione ecologica con chiarezza e determinazione. Ogni comunità è chiamata a uscire dal campanilismo per arrivare a pensare che dobbiamo considerare come casa nostra anche un territorio a cento chilometri di distanza».

Le incertezze

Al momento, dal fronte dell’Assemblea regionale non sono emersi intendimenti su come la maggioranza a trazione Pd-M5S voglia gestire l’approdo in Aula della Pratobello 24. Non solo sul voto finale, ma anche sui tempi. «Bisogna tenere presente – sottolinea Michele Zuddas, avvocato e sostenitore della legge – che i firmatari della Pratobello 24 non sono necessariamente rappresentati nel palazzo di via Roma, ma hanno voglia di partecipare, di avere una voce in capitolo sul futuro del paesaggio e dell’ambiente». In questa traiettoria si colloca l’appuntamento di venerdì a Marina Piccola a Cagliari, dalle 17 alle 24, con i banchetti per la legge Pratobello, la musica e la poesia. Un’occasione perché anche i Comitati si ritrovino allo stesso tavolo.

