I comitati non si scansano al passaggio delle maxi torri: «Ha perso la politica sarda» 

La protesta resta alta, come la tensione. Nonostante sanzioni, sequestri e denunce, i comitati vanno avanti nella loro protesta contro un assalto all’Isola senza precedenti. Anche mercoledì sera nessuno si è scansato. È vero che, alla fine, i maxi tir con le pale eoliche sono usciti dal porto, grazie ad audaci manovre per riuscire ad affrontare strade non tracciate per trasporti simili. Il blocco dei comitati, compatto, ha tenuto fino all’una del mattino, davanti a uno spiegamento di polizia in assetto antisommossa mai visto per una manifestazione pacifica. Tra i rappresentanti del coordinamento, come anticipato ieri, c’era anche Caterina Murino, che ha dato visibilità alla protesta.

L’appello

La grande attrice cagliaritana ha partecipato al blocco assieme ai manifestanti e lanciato un appello alla governatrice Alessandra Todde: «Sono qui per chiedere alla presidente della Regione di fermare questo scempio ai danni della nostra Terra». Ieri sera era in programma una nuova uscita di pale eoliche dal molo oristanese. Lo scenario ormai è noto: manifestanti in blocco guardati a vista dalla polizia. Tuttavia, per ora, la protesta procede in modo pacifico e senza alcuna degenerazione.

I manifestanti

Tra i manifestanti, mercoledì, c’era anche Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano ed esponente del coordinamento regionale: «Alla fine questi blocchi stanno riuscendo nell’intento di far capire ai sardi che in questa partita è in gioco il nostro futuro», spiega. «Nonostante i convogli alla fine siano passati e abbiano lasciato il porto di Oristano, registriamo l’ignominiosa caduta di stile delle grandi industrie dell’eolico e del potere politico sardo e nazionale. Sono usciti dopo mezzanotte, noi li abbiamo aspettati». Nel mirino c’è, neppure a dirlo, soprattutto la politica. «Che fine hanno fatto i parlamentari sardi? E i nostri autorevoli consiglieri regionali? Sono complici di questo scempio. Stanno zitti tutti, adesso: il Ddl che hanno approvato non blocca nulla. La manutenzione straordinaria altro non è che un permesso per aggirare un blocco che sarebbe dovuto essere totale per 18 mesi. Ma queste partenze sono la dimostrazione che la moratoria non esiste». Oggi intanto il coordinamento dei comitati sarà ricevuto dal prefetto per discutere delle modalità della protesta.

L’incontro

Intanto ieri, in viale Trento, la governatrice Todde ha incontrato una delegazione dell’Anci, l’associazione dei Comuni, capeggiata dalla presidente Daniela Falconi. E proprio l’eolico è stato uno dei punti dibattuti. «Abbiamo necessità di convocare un’assemblea dei sindaci sardi per tracciare un percorso comune su alcuni temi, tra cui l’eolico», dice Falconi. «Per questo abbiamo chiesto alla presidente di partecipare all’incontro, in programma il 31 luglio in una località da stabilire».

La governatrice

Sulla questione della moratoria, nei social, si è espressa in serata Alessandra Todde, chiamata in causa anche da Caterina Murino proprio sul “blocco dello scempio”. Per specificare: «La nostra legge transitoria di salvaguardia non blocca - e non avrebbe potuto bloccare - le opere già autorizzate e per le quali i lavori sono iniziati precedentemente alla sua approvazione», argomenta la governatrice. «Quindi, lo ribadisco ancora una volta: la legge 5 è efficace per quanto riguarda il blocco di tutte le iniziative per le quali i lavori non avevano già avuto inizio precedentemente alla sua entrata in vigore». E ancora: «Va chiarito, inoltre, che gli impianti non bloccabili - quelli, cioè per i quali i lavori erano già iniziati prima dell’entrata in vigore della nuova legge - sono solo una minima parte di quelli per i quali è pervenuta una richiesta di autorizzazione. La stragrande maggioranza è stata di fatto bloccata dalla legge 5».

Task force

Tra le iniziative della Regione, inoltre, si segnala la creazione di una task force per l'individuazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili in Sardegna. La realizzazione di questo coordinamento è stato deliberato dalla Giunta. Sarà attivata pure una cabina di regia a supporto.

