I comitati non cedono: «Todde apra al dialogo sulla Pratobello 24» 

Il Campo largo cerca di far quadrato sull’energia. Oggi, alle 15, la governatrice Alessandra Todde, assieme agli assessori all’Ambiente Rosanna Laconi, all’Industria Emanuele Cani e agli Enti locali Francesco Spanedda riunirà i capigruppo di maggioranza per cercare di capire fin quanto l’impalcatura del dl 45 sulle aree idonee sia stata minata dall’ordinanza del Consiglio di Stato. Il vertice servirà anche per consolidare la linea in vista della discussione, domani in Aula. Il momento non è semplice. E i comitati rilanciano: «Un’apertura al dialogo è necessaria, la soluzione è la Pratobello 24».

La proposta

Luigi Pisci, del comitato Sarcidano, ne è sicuro: «La recente ordinanza del Consiglio di Stato dimostra quanto sia forte la pressione dei gruppi privati e quanto sia necessario trovare una strada normativa sarda per blindare la Sardegna garantendo al contempo una transizione giusta», ha spiegato. «Le ragioni della Pratobello escono rafforzate. La maggioranza rompa il guscio e si apra alla richiesta di protezione della società sarda. O saremo travolti da decine di progetti in procinto di essere approvati, mettendo a rischio la tenuta della coesione sociale nell’Isola».

Gli impegni

Di sicuro, i coordinamenti per la Pratobello attendono il rispetto dei patti – un incontro con i capigruppo di maggioranza e opposizione – che hanno permesso di far interrompere l’occupazione del Consiglio regionale, che tra mercoledì e giovedì scorso è stata effettuata da dodici attiviste. «La maggioranza, per il tramite del presidente del Consiglio regionale ha preso un impegno chiaro, che dovrebbe dare avvio a un dialogo tra la presidente Todde e i Comitati Pratobello 24», ha detto Michele Zuddas, avvocato da sempre vicino ai coordinamenti, che non ha intenzione di interrompere lo sciopero della fame iniziato 15 giorni fa. «La protesta non si ferma ma attende di conoscere se questa maggioranza mantiene le promesse, fino a martedì. Certamente, se non si dovesse dar seguito all'accordo raggiunto durante l'occupazione, ci troveremmo di fronte ad un fatto grave che minerebbe irrimediabilmente la credibilità di questa classe politica. L'apertura al dialogo da parte della maggioranza oggi, a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato, si rende doverosa poiché la Pratobello 24, scritta con lungimiranza, offre una soluzione immediata e giuridicamente legittima in grado di bloccare la speculazione energetica».

Prospettive

I coordinamenti non sono convinti delle reazioni raccolte nel Campo largo: «Non rassicura il fatto che alcuni esponenti della maggioranza abbiano definito la Legge di Pratobello come una sospensiva, attribuendo al ddl 45 effetti che il Consiglio di Stato ha, indirettamente, già posto in dubbio, senza tra l'altro tener conto dell'articolo 3 del ddl 45, che apre la porta a qualsiasi impianto in aree non idonee. Non ci faremo trovare impreparati», ha concluso Zuddas. «Tutt'altro: in questi giorni tutti i comitati discutono su nuove forme di protesta che tengono conto di un’escalation politica contro la Pratobello che riceverà risposte forti, chiare e sempre più eclatanti».

