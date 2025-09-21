VaiOnline
La vertenza.
22 settembre 2025 alle 00:09

I comitati: «La nostra linea non cambia» 

I Comitati contro l’invasione eolica e fotovoltaica dell’Isola tengono duro. Già la settimana scorsa, dopo il rogo delle torri di Viddalba, avevano chiesto a tutti gli aderenti di mantenere la calma e la linea pacifista dimostrata in tre anni di mobilitazione democratica, fatta di assemblee popolari, convegni, audizioni, richieste di accesso agli atti, osservazioni, ricorsi, flash mob, prodotti culturali, cortei, sit-in e raccolta firme in tutta l'Isola.

Sulla transizione energetica la linea non cambia: come spiega Luigi Pisci, portavoce del comitato del Sarcidano «per ben due volte abbiamo sollecitato tutti i Prefetti sardi per convocare i Comitati e i rappresentanti istituzionali, per costruire un terreno di dialogo comune, favorevole ad una impostazione sul tema condivisa e concertata». Eppure, prosegue l’attivista di Isili, «non abbiamo mai ottenuto risposta, nemmeno dopo il rogo de Sa Baracca de Su Padru a Selargius, luogo simbolo della lotta contro il Tyrrhenian Link, così come sono sempre state tiepide ed insufficienti le poche risposte abbozzate da tutti i pubblici poteri con cui finora abbiamo provato ad instaurare un dialogo».

Secondo Pisci, «la responsabilità della politica istituzionale, nazionale e regionale, sul clima che si respira in Sardegna è inoltre acclarata dal fatto che, a fronte di ambiguità, complicità e silenzi, alcuni cantieri sono stati aperti, i progetti proseguono il loro iter, il Thyrrenian Link è in costruzione, la legge 20 è in bilico e la Pratobello 24 è ferma in un cassetto». Così, nonostante le accuse di fomentare la rabbia attorno alla vertenza delle rinnovabili, «proseguiremo nella nostra battaglia contro la speculazione e per una giustizia energetica, climatica e sociale». Anche perché si preannuncia un autunno caldo non solo dal punto di vista climatico: è atteso il pronunciamento della Corte costituzionale sulla legge 20 sulle aree idonee e solo dopo si capirà quale sarà la linea dei comitati. In sostanza, riprenderà o no la protesta per la Pratobello?

