I comitati investono sulle chiesette 

Con le risorse risparmiate, i comitati uscenti delle feste di Tertenia hanno generato benefici duraturi. I componenti delle leve 1984 e 2001, che lo scorso anno erano impegnati nell’organizzazione degli eventi tradizionali, hanno investito il tesoretto nell’acquisto di attrezzatura, fra cui un generatore di corrente per le chiese campestri, una piastra per barbecue, tavoli e sedie da utilizzare in occasione delle sagre. «In più - ha spiegato Paolo Bernardo, uno dei componenti del direttivo uscente - abbiamo deciso di destinare le risorse rimaste, frutto delle offerte popolari, al nuovo comitato delle feste del 2025 per garantire una linea di continuità. Ai componenti auguriamo i migliori successi nell’organizzazione degli eventi e delle festività che si terranno nella nostra comunità». In questi giorni in paese sono in corso i festeggiamenti in onore di San Pietro con un ricco programma di eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA