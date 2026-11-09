I comitati di quartiere, collegamento tra i residenti e il Comune 

Luoghi di confronto e di idee per far emergere i bisogni e presentare proposte in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e favorire la partecipazione alla vita pubblica. A Dolianova rinascono “Is Bixinaus”, i comitati di quartiere per la cittadinanza attiva.

Costituiti per la prima volta nel 2015, avevano rappresentato per qualche anno un efficace strumento di partecipazione popolare con proposte e suggerimenti rivolti all’amministrazione comunale per segnalare le esigenze del proprio rione e collaborare alle iniziative culturali e sociali. Una realtà che si era distinta, in particolar modo, per il supporto offerto alle prime edizioni di Street Books, la rassegna letteraria di Dolianova inaugurata nel 2016 e oggi punto di riferimento culturale per tutto il territorio. Un modello che il Comune prova ora a riproporre. Fino al 25 novembre si può presentare la richiesta di ricostituzione del proprio “bixinau” allegando almeno 10 firme. Venti i rioni individuati dal regolamento, che saranno rappresentati dal Consiglio de Is Bixinaus. Ogni rione avrà un rappresentante. Per candidarsi occorre essere maggiorenni e non ricoprire cariche istituzionali (sindaco, assessore, consigliere comunale). L’incarico ha durata triennale ed è a titolo gratuito. (c. z.)

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