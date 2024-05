I comitati del Nuorese: «Qui il 118 rischia la paralisi» 

A Nuoro i numerosi problemi legati alla sanità non trovano soluzione e le associazioni, dopo il sit-in di giovedì mattina organizzato da Sos Barbagia Mandrolisai davanti la sede Areus, non si fermano. Rilanciano la protesta sottolineando le difficoltà generali, da quelle dei pazienti in lista d'attesa e privi di assistenza a quelle del personale sanitario.

Ne parla Antonello Delogu del Coordinamento comitati sardi sanità pubblica, che nei giorni scorsi hanno richiesto un incontro con la presidente Alessandra Todde e l'assessore Armando Bartolazzi: «L'importo della convenzione che Areus offre agli enti del terzo settore è abbondantemente insufficiente a coprire i costi del personale e i costi operativi di una postazione 118 - dice Delogu -. Si tenga conto che ogni turno deve essere coperto da tre operatori (quindi 9 al giorno per 8 ore). Considerando i contratti medi da 36 ore settimanali, i rifornimenti, le manutenzioni e sanificazioni, l'importo della convenzione risulta essere insufficiente».

L'allarme è stato lanciato anche da La voce dei nuoresi: «Le ambulanze non sono un semplice mezzo di trasporto, il tempismo è fondamentale per salvare le vite delle persone. Ci vorrebbe un medico a bordo obbligatorio per tutte le ambulanze». Non solo, il gruppo contesta anche il collasso dell'assistenza nel territorio, dopo i vari trasferimenti del personale e l'imminente pensionamento dei medici (il primo luglio il primario del Centro trasfusionale dell'ospedale San Francesco andrà in pensione, e con lui, nel breve periodo, anche un'infermiera. Nel reparto non esisteranno ferie). «È rimasto tutto invariato - dicono da La voce dei nuoresi -. Sono scomparsi i medici di medicina generale e i pediatri, le liste d'attesa durano anni. In tutto ciò il personale viene dirottato altrove, a occuparsi dello straordinario per non far notare che manca il necessario». Sulla stessa linea anche Progetto per Nuoro: «L'offerta della medicina territoriale è povera. Anche i pazienti hanno le tasche vuote per rivolgersi al privato. Ci vorrebbe un'equa distribuzione dei medici in tutta l'Isola e la messa in pratica del DM 77».