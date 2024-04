I comitati del centro al “Mobility Lab” 

Ci saranno anche i rappresentanti dei comitati del centro storico – Marina, Stampace e Villanova - con le loro proposte all’appuntamento di venerdì alla Mem (dalle 16,30) col Cagliari Mobility Lab.

L’iniziativa è organizzata da Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Utp (Associazione Utenti Trasporto Pubblico), Ordine degli ingegneri, Ami (Associazione motociclisti incolumi), Aitt (Associazione ingegneri del traffico e dei trasporti) per confrontarsi sullo sviluppo di una mobilità sostenibile.

Esperti e tecnici discuteranno di accessibilità e parcheggi, ma anche di trasporto pubblico e vivibilità dei centri storici in una città dove ci sono 77 auto ogni 100 abitanti e in cui la convivenza tra la movida e le esigenze dei residenti non è delle più facili. L’obiettivo è quello di sensibilizzare politici, enti pubblici, forze dell’ordine, cittadini e soprattutto i giovani a una tematica decisiva per il futuro di Cagliari.

